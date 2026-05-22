Немає прогресу: США припинили спільні переговори з Україною та Росією, – Рубіо

Тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами наразі не відбуваються. Вашингтон готовий повернутися до діалогу лише за умови реального прогресу.

Про перебіг мирних переговорів про завершення війни в Україні розповів держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції, передає 24 Канал.

Чому мирні переговори зупинилися?

Рубіо заявив, що тристоронній переговорний формат за участі України, Росії та Сполучених Штатів наразі призупинений. За його словами, причиною стала відсутність результатів від таких перемовин.

Проте, Вашингтон не виключає можливості знову долучитися до переговорного процесу, якщо з'являться умови для продуктивного діалогу та зміниться нинішня динаміка.

Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові виконувати цю роль,

– зазначив Рубіо.

Держсекретар США також спростував інформацію про те, що США нібито намагаються схилити Україну до певної позиції у мирних переговорах. Він назвав такі заяви фейковими.

Ми також не зацікавлені в тому, щоб втягуватися в нескінченний цикл зустрічей, які ні до чого не приводять,

– сказав Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що, на його думку, війна в Україні може бути завершена лише шляхом переговорів. Він також вважає, що жодна зі сторін конфлікту не зможе отримати перемогу у традиційному значенні.

Нагадаємо, що мирні переговори про закінчення війни в Україні були призупинені після початку конфлікту на Близькому Сході. Остання зустріч делегацій відбулася 4 – 5 лютого в Абу-Дабі. Основною темою стало обговорення шляхів завершення війни та можливих параметрів майбутніх мирних домовленостей.

Секретар РНБО Рустем Умєров тоді заявляв, що мета зустрічі – наближення до "справедливого та довготривалого миру".

Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслював, що ключові питання мирного процесу стосуються Донецької та Луганської областей. За його словами, українська сторона очікує від Росії конкретних і чітких відповідей щодо умов завершення війни.

Варто зазначити, що напередодні Володимир Зеленський анонсував, що мирні переговори можуть відновитися вже найближчими тижнями. Глава держави висловив сподівання, що до мирного діалогу також доєднаються європейські партнери. Проте, наразі невідомо де, та коли саме відбудеться наступна зустріч та хто саме увійде до складу делегацій. За словами Зеленського, українська сторона готова до відновлення діалогу та сприянню встановлення тривалого миру.