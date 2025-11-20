Трамп хоче закінчення війни, – Білий дім про мирний план, який передбачає поступки з обох сторін
- США працюють над планом закінчення війни між Росією та Україною, збираючи пропозиції від обох сторін.
- Трамп підтримує цей план і закликає до компромісів з обох сторін для досягнення мирної угоди.
США впродовж останнього місяця працюють над детальним планом закінчення війни Росії з Україною. В адміністрації Трампа кажуть, що він хоче припинення конфлікту.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт та джерела Суспільного.
Що відомо про план США щодо закінчення війни в Україні?
Левітт наголосила, що Трамп "із першого дня чітко заявив, що хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася".
Він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов'язання щодо мирної угоди,
– також заявила вона.
За словами американського високопосадовця, спецпредставник США Стів Віткофф дійсно "тихо працює над цим планом протягом місяця". Він збирає пропозиції й України, і Росії щодо того, які умови є прийнятними для них, аби закінчити війни.
"Обидві сторони повинні будуть піти на поступки, не лише Україна", — сказав високопосадовець.
Він додав, що Трамп ознайомлений із процесом роботи Віткоффа і підтримує його план.
Зеленський отримав проєкт мирного плану США
20 листопада в ОП повідомили, що Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану.
Американська сторона сподівається, що ним зможе активізувати дипломатію.
Документ складається із 28 пунктів, які нібито маю забезпечити умови "тривалий мир".