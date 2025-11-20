Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт та джерела Суспільного.

Що відомо про план США щодо закінчення війни в Україні?

Левітт наголосила, що Трамп "із першого дня чітко заявив, що хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася".

Він розчарований обома сторонами через їхню відмову взяти на себе зобов'язання щодо мирної угоди,

– також заявила вона.

За словами американського високопосадовця, спецпредставник США Стів Віткофф дійсно "тихо працює над цим планом протягом місяця". Він збирає пропозиції й України, і Росії щодо того, які умови є прийнятними для них, аби закінчити війни.

"Обидві сторони повинні будуть піти на поступки, не лише Україна", — сказав високопосадовець.

Він додав, що Трамп ознайомлений із процесом роботи Віткоффа і підтримує його план.

Зеленський отримав проєкт мирного плану США