Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт и источники Общественного.
Что известно о плане США по окончанию войны в Украине?
Левитт отметила, что Трамп "с первого дня четко заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась".
Он разочарован обеими сторонами из-за их отказа взять на себя обязательства по мирному соглашению,
– также заявила она.
По словам американского чиновника, спецпредставитель США Стив Уиткофф действительно "тихо работает над этим планом в течение месяца". Он собирает предложения и Украины, и России относительно того, какие условия являются приемлемыми для них, чтобы закончить войны.
"Обе стороны должны будут пойти на уступки, не только Украина", - сказал чиновник.
Он добавил, что Трамп ознакомлен с процессом работы Уиткоффа и поддерживает его план.
Зеленский получил проект мирного плана США
20 ноября в ОП сообщили, что Владимир Зеленский официально получил от США проект мирного плана.
Американская сторона надеется, что им сможет активизировать дипломатию.
Документ состоит из 28 пунктов, которые якобы должны обеспечить условия "длительного мира".