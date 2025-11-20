Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт и источники Общественного.

Что известно о плане США по окончанию войны в Украине?

Левитт отметила, что Трамп "с первого дня четко заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась".

Он разочарован обеими сторонами из-за их отказа взять на себя обязательства по мирному соглашению,

– также заявила она.

По словам американского чиновника, спецпредставитель США Стив Уиткофф действительно "тихо работает над этим планом в течение месяца". Он собирает предложения и Украины, и России относительно того, какие условия являются приемлемыми для них, чтобы закончить войны.

"Обе стороны должны будут пойти на уступки, не только Украина", - сказал чиновник.

Он добавил, что Трамп ознакомлен с процессом работы Уиткоффа и поддерживает его план.

