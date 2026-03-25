Геополітика Америка США надіслали Ірану план з 15 пунктів щодо закінчення війни
25 березня, 07:56
США надіслали Ірану план з 15 пунктів щодо закінчення війни

Маргарита Волошина
Основні тези
  • США надіслали Ірану 15-пунктний план для врегулювання війни на Близькому Сході.
  • План передбачає припинення війни, розблокування Ормузької протоки та інше.

У рамках зусиль стосовно переговорів про закінчення війни на Близькому Сході США передали іранській стороні план щодо врегулювання з 15 пунктів.

Про це повідомляють агентство Reuters та Axios з посиланням на джерела.

Яка ситуація між США та Іраном?

За даними західних ЗМІ, нещодавно американський президент заявив, що США досягають прогресу у своїх зусиллях щодо переговорів про припинення війни з Іраном, зокрема, завдяки важливим поступкам з боку Тегерана. 

Джерело Reuters підтвердило, що Вашингтон надіслав Ірану пропозицію щодо врегулювання з 15 пунктів. Дональд Трамп повідомив, що США ведуть переговори з "правильними людьми" в Ірані для угоди між сторонами. 

Axios пише, що Іран отримав відповідні пропозиції у понеділок, 23 березня, за кілька годин до оголошення Дональдом Трампом проведення переговорів з Іраном. Наразі Вашингтон хоче обговорити такий план як пакет. 

Згідно з оприлюдненою інформацією, він би передбачав припинення війни, розблокування Ормузької протоки, скасування санкцій та отримання гарантій щодо ядерної та ракетної програми Ірану, і підтримки своїх посередників. 

За словами джерел, США вважають 15-пунктний план основою для переговорів і хочуть, щоб Іран обговорив його на особистій зустрічі в Пакистані цього четверга, 
– ідеться у матеріалі Axios. 

Один із чиновників Білого дому повідомив журналістам, що американський президент оптимістично налаштований щодо таких переговорів, і зустріч у Пакистані можлива, але поки що остаточного рішення не ухвалили. 

На його думку, пріоритетом Ірану є припинення бомбардувань та забезпечення припинення вогню, тоді як США хочуть побачити, чи підуть іранці на поступки, на які вони не були готові піти на попередніх переговорах.

Що цьому передувало?

  • Днями Ynet повідомляло, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив можливість проведення переговорів із американською стороною стосовно врегулювання війни на Близькому Сході.

  • До цього голова Меджлісу Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заперечив інформацію про проведення переговорів, назвавши це маніпуляціями для стабілізації поточної ситуації на фінансових та нафтових ринках.

  • Раніше Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах із Іраном. За його словами, сторони нібито вже мають чимало спільних позицій, зокрема в питанні ядерної зброї, яку хоче отримати Тегеран.