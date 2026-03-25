США надіслали Ірану план з 15 пунктів щодо закінчення війни
- США надіслали Ірану 15-пунктний план для врегулювання війни на Близькому Сході.
- План передбачає припинення війни, розблокування Ормузької протоки та інше.
У рамках зусиль стосовно переговорів про закінчення війни на Близькому Сході США передали іранській стороні план щодо врегулювання з 15 пунктів.
Про це повідомляють агентство Reuters та Axios з посиланням на джерела.
Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України
Яка ситуація між США та Іраном?
За даними західних ЗМІ, нещодавно американський президент заявив, що США досягають прогресу у своїх зусиллях щодо переговорів про припинення війни з Іраном, зокрема, завдяки важливим поступкам з боку Тегерана.
Джерело Reuters підтвердило, що Вашингтон надіслав Ірану пропозицію щодо врегулювання з 15 пунктів. Дональд Трамп повідомив, що США ведуть переговори з "правильними людьми" в Ірані для угоди між сторонами.
Axios пише, що Іран отримав відповідні пропозиції у понеділок, 23 березня, за кілька годин до оголошення Дональдом Трампом проведення переговорів з Іраном. Наразі Вашингтон хоче обговорити такий план як пакет.
Згідно з оприлюдненою інформацією, він би передбачав припинення війни, розблокування Ормузької протоки, скасування санкцій та отримання гарантій щодо ядерної та ракетної програми Ірану, і підтримки своїх посередників.
За словами джерел, США вважають 15-пунктний план основою для переговорів і хочуть, щоб Іран обговорив його на особистій зустрічі в Пакистані цього четверга,
– ідеться у матеріалі Axios.
Один із чиновників Білого дому повідомив журналістам, що американський президент оптимістично налаштований щодо таких переговорів, і зустріч у Пакистані можлива, але поки що остаточного рішення не ухвалили.
На його думку, пріоритетом Ірану є припинення бомбардувань та забезпечення припинення вогню, тоді як США хочуть побачити, чи підуть іранці на поступки, на які вони не були готові піти на попередніх переговорах.
Що цьому передувало?
Днями Ynet повідомляло, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї схвалив можливість проведення переговорів із американською стороною стосовно врегулювання війни на Близькому Сході.
До цього голова Меджлісу Ірану Мохаммад-Багер Галібаф заперечив інформацію про проведення переговорів, назвавши це маніпуляціями для стабілізації поточної ситуації на фінансових та нафтових ринках.
Раніше Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах із Іраном. За його словами, сторони нібито вже мають чимало спільних позицій, зокрема в питанні ядерної зброї, яку хоче отримати Тегеран.