Кремль не ознайомлений з "мирним планом" Трампа щодо України, – Пєсков

Речник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєвсков заявив, що Кремль не ознайомлений зі змістом плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні.

За його словами, ніхто б не робив його публічним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Ніхто не робив би його публічним", – відповів речник Кремля.

Нагадаємо, видання The New York Post пише, що "мирний план" Трампа може передбачати, що в Україну можуть зайти миротворці та європейські сили. Зазначається, що команда Трампа розглядає варіант введення миротворчої місії для контролю за припиненням вогню між Україною та Росією.

Також високопосадовець адміністрації Дональда Трампа для The New York Post розповів, що нібито Україна готова "розпрощатися" з 20% своєї території, але за однієї умови. За його словами, Україна нібито "готова віддати 20% своєї території", якщо це буде сприйматися як "де-факто" визнання, а не "де-юре".

Видання The Washington Post повідомляло, що США запропонували Україні мирний план із поступками для Росії. Зокрема, серед пропозицій американців – визнання анексії Криму 2014 року, виключення можливості вступу України до НАТО, припинення вогню вздовж поточної лінії фронту, оголошення території навколо Запорізької АЕС нейтральною під американським контролем.