У Києві та Європі – тривога: там не знають, що буде, якщо Зеленський відмовить Трампу, – ЗМІ

Днями стало відомо, що адміністрація Трампа підготувала новий мирний план щодо врегулювання війни в Україні. Він містить принизливі умови для Києва.

Зокрема, американська пропозиція передбачає відмову Києва від Донбасу і НАТО, зняття з Росії санкцій та скорочення української армії вдвічі, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про реакцію Києва на мирний план Трампа?

Автором мирного плану є спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Він тихо працював над документом упродовж місяця. Цього тижня в Маямі секретар Радбезу України Рустем Умеров зустрівся з Віткоффом, який ознайомив його з мирним планом.

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни влучно зауважив, що американська мирна пропозиція містить вимоги, які Росія висувала, коли її війська стояли під Києвом у 2022 році. Фактично, цей мирний план є капітуляцією для України.

Українські та європейські чиновники – розгублені. Вони досі не знають, що станеться, якщо Київ відхилить план. Адже Україна залежить від США: ті надають їй важливі розвіддані та озброєння, яке купують європейці.

Міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі 20 листопала висловили занепокоєння через пропозицію США. Так, глава європейської дипломатії Кая Каллас сказала журналістам, що аби будь-який план працював, у нього мають бути залучені українці та європейці.

Варто зауважити, що план Трампа з'явився у розпал внутрішньополітичної кризи в Україні. Нещодавно спалахнув масштабний корупційний скандал, до якого були залучені чинні міністри та друг Володимира Зеленського – бізнесмен Тимур Міндіч.

Є чутки у ЗМІ, що глава Офісу президента Андрій Єрмак фігурує на плівках НАБУ у справі "Мідас".

Деякі члени партії "Слуга народу" хочуть, щоб Зеленський замінив керівника Офісу президента Андрія Єрмака – свою праву руку, який відіграє безпосередню роль у призначеннях на найвищі посади та у ключових рішеннях воєнної стратегії України.

За даними медіа, Зеленський не планує звільняти Єрмака, попри зростаюче невдоволення його діяльністю у суспільстві.

Також слід згадати, що мирний план Трампа з'явився напередоні того, як мають запрацювати санкції США проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Останні новини про мирний план Трампа