В Киеве и Европе – тревога: там не знают, чего ожидать, если Зеленский откажет Трампу, – СМИ
- Администрация Трампа подготовила мирный план для Украины, предусматривающий отказ Киева от Донбасса и НАТО, снятие санкций с России и сокращение украинской армии.
- Украинские и европейские чиновники растеряны и обеспокоены, потому что не знают, что произойдет, если Киев отклонит план, ведь Украина зависит от помощи США.
На днях стало известно, что администрация Трампа подготовила новый мирный план по урегулированию войны в Украине. Он содержит унизительные условия для Киева.
В частности, американское предложение предусматривает отказ Киева от Донбасса и НАТО, снятие с России санкций и сокращение украинской армии вдвое, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что известно о реакции Киева на мирный план Трампа?
Автором мирного плана является спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Он тихо работал над документом в течение месяца. На этой неделе в Майами секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров встретился с Уиткоффом, который ознакомил его с мирным планом.
Обратите внимание! Институт изучения войны метко заметил, что американское мирное предложение содержит требования, которые Россия выдвигала, когда ее войска стояли под Киевом в 2022 году. Фактически, этот мирный план является капитуляцией для Украины.
Украинские и европейские чиновники – растеряны. Они до сих пор не знают, что произойдет, если Киев отклонит план. Ведь Украина зависит от США: те предоставляют ей важные разведданные и вооружение, которое покупают европейцы.
Министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 20 ноября выразили обеспокоенность из-за предложения США. Так, глава европейской дипломатии Кайя Каллас сказала журналистам, что чтобы любой план работал, в него должны быть вовлечены украинцы и европейцы.
Стоит заметить, что план Трампа появился в разгар внутриполитического кризиса в Украине. Недавно вспыхнул масштабный коррупционный скандал, к которому были привлечены действующие министры и друг Владимира Зеленского – бизнесмен Тимур Миндич.
Есть слухи в СМИ, что глава Офиса президента Андрей Ермак фигурирует на пленках НАБУ по делу "Мидас".
Некоторые члены партии "Слуга народа" хотят, чтобы Зеленский заменил руководителя Офиса президента Андрея Ермака – свою правую руку, который играет непосредственную роль в назначениях на высшие должности и в ключевых решениях военной стратегии Украины.
По данным медиа, Зеленский не планирует увольнять Ермака, несмотря на растущее недовольство его деятельностью в обществе.
Также следует упомянуть, что мирный план Трампа появился накануне того, как должны заработать санкции США против двух крупнейших нефтяных компаний России.
Последние новости о мирном плане Трампа
- 20 ноября в Офисе президента подтвердили, что Владимир Зеленский получил проект мирного плана США. Глава государства планирует его обсудить с Дональдом Трампом в ближайшие дни.
- По данным Axios, Владимир Зеленский во время встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом заявил, что он готов сотрудничать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования. Кроме того, они договорились о "жёстких сроках подписания".
- В Европе тем временем предложили собственный план мира из 2 пунктов – нужно ослабить Россию и поддержать Украину.