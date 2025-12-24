Зеленський готовий відвести війська з Донбасу, але є умови, – Newsweek
- Зеленський вважає, що створення вільної економічної зони на Донбасі неможливе без відведення військ, і рішення має ухвалювати український народ.
- Розведення військ можливе лише за умови дзеркальних кроків з обох сторін, і Україна не погодиться на варіант, де її війська відійдуть, а російська армія залишиться.
Володимир Зеленський заявив, що створення вільної економічної зони на Донбасі можливе лише за умови дзеркального розведення військ і рішення українського народу. Як підкреслює ЗМІ, Київ демонструє готовність до компромісів у переговорах, але без односторонніх поступок і втрати контролю над територіями.
Для України принциповим залишається питання відходу російських військ з території України. Про це пише Newsweek з посиланням на главу держави, передає 24 Канал.
За яких умов Україна може відвести війська з Донбасу?
Як наголошує ЗМІ, Зеленський вважає, що нині справедливим варіантом є збереження позицій сторін – українські війська залишаються на підконтрольній Україні частині Донбасу, а тимчасово окуповані території можуть бути повернуті виключно дипломатичним шляхом.
Контроль України над нинішніми позиціями є принциповим питанням, попри несправедливість самої присутності російських військ на українській землі,
– сказав він.
Зеленський також додав, що Росія вимагає виведення українських військ з території Донецької області, однак Україна не може піти на це ні з конституційних, ні з політичних причин. Він підкреслив, що такого бажання не має й українське суспільство.
Журналісти згадують про те, що як компроміс американська сторона запропонувала створення вільної економічної зони без важкого озброєння та військ, але з цивільним управлінням і поліцією. Водночас Зеленський застеріг, що Україна не погодиться на варіант, за якого її війська відійдуть, а російська армія залишиться, оскільки це не гарантуватиме безпеки.
Володимир Зеленський наголосив, що розведення військ можливе лише за умови дзеркальних кроків з обох сторін. Водночас він зауважив, що найкращим варіантом наразі вважає збереження нинішніх позицій, а питання створення вільної економічної зони має вирішувати виключно народ України.
Що відомо про питання територій у мирному плані?
Володимир Зеленський заявив, що для набрання чинності мирної угоди Росія має вивести свої війська із Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.
Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС за формулою 50 на 50 у мирній угоді. Для реалізації пропозиції потрібно відновити та демілітаризувати станцію, Енергодар і Каховську ГЕС, а також забезпечити роботу персоналу.
Зеленський заявив, що присутність російських військ в Енергодарі після мирної угоди є неприйнятною, якщо там є частка України. Перемовини щодо цього питання тривають, але згоди поки не досягнуто.