Зеленський готовий відвести війська з Донбасу, але є умови, – Newsweek

Володимир Зеленський заявив, що створення вільної економічної зони на Донбасі можливе лише за умови дзеркального розведення військ і рішення українського народу. Як підкреслює ЗМІ, Київ демонструє готовність до компромісів у переговорах, але без односторонніх поступок і втрати контролю над територіями.

Для України принциповим залишається питання відходу російських військ з території України. Про це пише Newsweek з посиланням на главу держави, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи відмовиться Україна від членства в НАТО: Зеленський розставив усі крапки над "і"

За яких умов Україна може відвести війська з Донбасу?

Як наголошує ЗМІ, Зеленський вважає, що нині справедливим варіантом є збереження позицій сторін – українські війська залишаються на підконтрольній Україні частині Донбасу, а тимчасово окуповані території можуть бути повернуті виключно дипломатичним шляхом.

Контроль України над нинішніми позиціями є принциповим питанням, попри несправедливість самої присутності російських військ на українській землі,

– сказав він.

Зеленський також додав, що Росія вимагає виведення українських військ з території Донецької області, однак Україна не може піти на це ні з конституційних, ні з політичних причин. Він підкреслив, що такого бажання не має й українське суспільство.

Журналісти згадують про те, що як компроміс американська сторона запропонувала створення вільної економічної зони без важкого озброєння та військ, але з цивільним управлінням і поліцією. Водночас Зеленський застеріг, що Україна не погодиться на варіант, за якого її війська відійдуть, а російська армія залишиться, оскільки це не гарантуватиме безпеки.

Володимир Зеленський наголосив, що розведення військ можливе лише за умови дзеркальних кроків з обох сторін. Водночас він зауважив, що найкращим варіантом наразі вважає збереження нинішніх позицій, а питання створення вільної економічної зони має вирішувати виключно народ України.

Що відомо про питання територій у мирному плані?