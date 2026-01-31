"Дівчата у Києві такі гарні": радник Фіцо йде у відставку, його листи – у "файлах Епштейна"
- Радник прем'єр-міністра Словаччини Мірослав Лайчак подав у відставку після виявлення його листів у документах у справі Епштейна.
- Лайчак згадується понад 1000 разів у документах, які свідчать про його спілкування з Епштейном, але він заперечує всі звинувачення.
Радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мірослав Лайчак подав у відставку. Інформація про це з'явилася після того, як у нових документах у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна знайшли його листи.
Водночас сам чиновник усі звинувачення у свій бік заперечує. Про це повідомляють видання Dennik та Seznam Zpravy.
Дивіться також Роберта Фіцо шокував психологічний стан Трампа, – Politico
Які листи Лайчака знайшли?
Згідно з оприлюдненою інформацією, у нових документах щодо справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, які напередодні опублікувало Міністерство юстиції США, ім'я Мірослава Лайчака згадується 346 разів.
Водночас ім'я "Міро", яким Епштейн часто скорочено називав радника Фіцо, з'являється у файлах ще понад 700 разів. Документи свідчать про зустрічі між ними, постійне спілкування про геополітику й розмови про "дівчат".
За даними ЗМІ, Мірослав Лайчак ще момент перебування посаді міністра закордонних справ Словаччини писав Джеффрі Епштейну повідомлення з Києва. У цьому листі словацький політик також згадував дівчат.
Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі самі гарні, як і завжди,
– йшлося у листі.
Сам злочинець запрошував Лайчака до його резиденції в Палм-Біч, де чинили насильство над неповнолітніми. Водночас сам ексрадник заперечує усі звинувачення, запевняючи, що не говорив з Епштейном про жінок.
До слова, ще у листопаді 2025 року у США оприлюднили попередні партії документів у справі Епштейна, вже тоді знайшли ім’я Лайчака. Після цього Роберт Фіцо заявляв, що не звільнить посадовця через такі зв'язки.
Але цього разу прем'єр-міністр Словаччини заявив, що прийме відставку свого радника, якого вважає чудовим дипломатом, після того, як до цього закликала словацька опозиція, хоча до того він ставав на його захист.
Чиє ще ім'я є у документах?
У документах щодо справи злочинів Джеффрі Епштейна неодноразово згадується президент США. Файли охоплюють події, які тривали протягом кількох десятиліть діяльності Епштейна і його мережі, починаючи з 1990-х.
Так один з матеріалів свідчить, що дівчат привозили до маєтку Трампа Мар-а-Лаго, де відбувалися так звані "вечірки календарних дівчат". У них забирали речі, які потім продавалися на аукціоні. Він міг зґвалтувати 13-річну дитину.