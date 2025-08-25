Західні ЗМІ повідомляли про нібито готовність Китаю направити миротворців в Україну. У МЗС країни відреагували на ці чутки.

Про це пише Global Times з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь у коментарі Die Welt, передає 24 Канал.

Чи відправить Китай миротворців до України?

Німецька газета Die Welt з посиланням на дипломатів ЄС нещодавно повідомила, що Китай начебто висловив готовність долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні.

Після таких закидів у мережі, речник МЗС країни прокоментував ситуацію. Ґо Цзякунь зазначив, що позиція Китаю щодо "української кризи" завжди була "чіткою та незмінною".

Повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності,

– сказав речник китайського МЗС.

Отже, китайська сторона нараз заперечила свою участь у будь-яких миротворчих діях на території України.

