Без США й нейтральних країн: ЗМІ дізнались деталі перемовин військових про миротворців в Україні

Останнім часом багато говорять про відправку миротворців в Україну після укладання угоди про припинення вогню. ЗМІ розповіли деталі щодо цього.

У переговорах на рівні начальників штабів стосовно створення міжнародних "сил безпеки" для України візьмуть участь представники понад 30 країн. Про це пише 24 Канал із посиланням на АР та на слова анонімного французького посадовця.

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Вони матимуть гарантувати перемир'я

ЗМІ уточнюють, що у зустрічі візьмуть участь начальники штабів майже всіх держав НАТО, окрім США, а також нейтральних Ірландії, Кіпру та Австрії. Крім того, дистанційно візьмуть участь Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея.

Представником України буде військовий посадовець, який є членом Ради національної безпеки і оборони.

У першій частині переговорів 11 березня військовим представлять план Франції та Британії з викладеним створенням "коаліції охочих" гарантувати потенційне мирне врегулювання в Україні.

Ці сили спрямують на заспокоєння України та стримування нового російського наступу після будь-якого припинення вогню.

У другій частині переговорів будуть "більш точні й конкретні" дискусії. Зокрема, учасникам буде запропоновано сказати, чи можуть їхні збройні сили зробити свій внесок і який саме.

Проте остаточне рішення щодо участі у цій місії буде ухвалюватись на політичному рівні кожної країни. Відомо, що Україна веде переговори з Францією про можливу миротворчу місію за умови припинення вогню. Однак рішення потребує консенсусу країн-партнерів.