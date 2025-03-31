Британія не ухвалюватиме рішення про контингент окремо, – спікер Палати громад

Останнім часом активно обговорюють можливість розміщення західних військових в Україні. Водночас у Великій Британії відзначили певні нюанси цього процесу.

Спікер Палати громад Ліндсі Гойл наголосив, що Велика Британія не ухвалюватиме рішення про контингент окремо. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

Диктаторські режими об'єднались

Він пояснив, що все залежить від коаліції охочих. За словами Гойла, парламент Великої Британії не розглядатиме питання про направлення військового контингенту в Україну без рішень міжнародної коаліції, яку формує уряд.

На демократично обраний уряд і суверенну державу Україну напав не лише агресор Путін. Ми стали свідками об’єднання диктаторських режимів, – пояснив він.

Він нагадав, що Північна Корея вже направила війська в Європу.

Хто б міг подумати, що через 80 років після Другої світової війни ми знову побачимо союз диктатур? – риторично запитав він.

Раніше писали, що ЄС розглядає можливість відправлення повітряних та морських сил в Україну. Деякі країни ЄС вагаються через можливі загрози з боку Росії, а також через потребу чіткої місії для військ.