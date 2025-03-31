Спикер Палаты общин Линдси Гойл отметил, что Великобритания не будет принимать решение о контингенте отдельно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

Диктаторские режимы объединились

Он объяснил, что все зависит от коалиции желающих. По словам Гойла, парламент Великобритании не будет рассматривать вопрос о направлении военного контингента в Украину без решений международной коалиции, которую формирует правительство.

На демократически избранное правительство и суверенное государство Украину напал не только агрессор Путин. Мы стали свидетелями объединения диктаторских режимов, – объяснил он.

Он напомнил, что Северная Корея уже направила войска в Европу.

Кто бы мог подумать, что через 80 лет после Второй мировой войны мы снова увидим союз диктатур? – риторически спросил он.

Ранее писали, что ЕС рассматривает возможность отправки воздушных и морских сил в Украину. Некоторые страны ЕС колеблются из-за возможных угроз со стороны России, а также из-за необходимости четкой миссии для войск.