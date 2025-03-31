Спікер Палати громад Ліндсі Гойл наголосив, що Велика Британія не ухвалюватиме рішення про контингент окремо. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

Диктаторські режими об'єднались

Він пояснив, що все залежить від коаліції охочих. За словами Гойла, парламент Великої Британії не розглядатиме питання про направлення військового контингенту в Україну без рішень міжнародної коаліції, яку формує уряд.

На демократично обраний уряд і суверенну державу Україну напав не лише агресор Путін. Ми стали свідками об’єднання диктаторських режимів, – пояснив він.

Він нагадав, що Північна Корея вже направила війська в Європу.

Хто б міг подумати, що через 80 років після Другої світової війни ми знову побачимо союз диктатур? – риторично запитав він.

Раніше писали, що ЄС розглядає можливість відправлення повітряних та морських сил в Україну. Деякі країни ЄС вагаються через можливі загрози з боку Росії, а також через потребу чіткої місії для військ.