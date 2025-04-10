Близько 6 країн готові надати війська, – AFP про переговори щодо миротворців в Україні
- Близько 6 країн, включаючи Велику Британію, Францію та країни Балтії, готові відправити миротворчі війська до України.
- Союзники зіткнулися з невизначеністю щодо сценаріїв розгортання військ, а також зусиль США й Росії для припинення бойових дій.
У Європі продовжують обговорювати розгортання військ в Україні, зокрема, 10 квітня для цього зустрілися міністри оборони. Наразі відправити своїх солдат готові приблизно 6 держав.
Серед них – Велика Британія, Франція і країни Балтії. Про це повідомляє AFP, передає 24 Канал.
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Яка головна проблема союзників
Дискусії в "Коаліції охочих", що складається з близько 30 країн, очолюють Велика Британія і Франція. Вони прагнуть підтримати мирну угоду, яку зможе укласти Дональд Трамп.
Наше планування є реальним і ґрунтовним. Наші плани добре розроблені,
– запевнив у штаб-квартирі НАТО міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Однак попри заяви про досягнутий на декількох раундах переговорів прогрес, все ще існує невизначеність щодо цілей можливого розгортання, а також того, чи буде воно підкріплене США.
Яка потенційна місія, яка мета? Що ми будемо робити в різних сценаріях, наприклад, якщо відбудеться ескалація з Росією?
– запитав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
У AFP зазначають – головною проблемою для європейських союзників є те, що вони "здебільшого перебувають у невіданні" щодо зусиль США і Росії, спрямованих на припинення бойових дій.
До слова, "Коаліція рішучих" визначила 4 цілі для військових сил в Україні. Йдеться про безпечне небо, безпечне море, мир на землі та підтримку української армії.