Російські ЗМІ заявили, що місце проведення зустрічі Путіна та Трампа вже узгоджено. Про нього повідомлять пізніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Де пройде зустріч Трампа і Путіна?

Вдень 7 серпня пропагандистські ЗМІ написали, що вже стало відомо про місце майбутньої зустрічі лідерів Росії та США. Володимир Путін зустрінеться з Дональдом Трампом найближчими днями.

Водночас точне місце зустрічі не назвали, проте воно буде повідомлене згодом.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо анонсував, що зустріч між президентами може бути, однак, ще не запланована. А до цих перемовин, мовляв, "ще багато чого має відбутися".

Також він додав, що американський президент може поговорити телефоном з російським диктатором, але точних дат не назвав.