Трамп сказав, у якому випадку може ввести мита на російську нафту

Дональд Трамп нещодавно ввів високі мита на певну продукцію. Він прокоментував мита і на російську нафту.

Президент США Дональд Трамп сказав, що розраховує на згоду російського президента Володимира Путіна укласти угоду для припинення війни в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Трамп не хоче вводити мита на російську нафту

За словами Трампа, він хоче переконатися, що Путін доведе справу до кінця. Президент США переконаний, що той виконає те, про що казав, і виконає свою частину угоди зараз.

За словами американського лідера, він не хотів би вводити вторинні мита на російську нафту, але йому доведеться це зробити, якщо не буде вдасться досягти прогресу щодо врегулювання війни в Україні.

Я не хочу вводити вторинні мита на його нафту. Але я думаю, це те, що я би зробив, якби вважав, що він не справляється з роботою. Я зробив це з Венесуелою,

– наголосив Трамп.

За словами Трампа, він хоче, щоб Путін уклав угоду та "вбивства російських і українських солдатів припинилися".

Дональд Трамп заявив про бажання зустрітися з Владіміром Путіним і висловив переконання, що Путін "доведе справу до кінця".