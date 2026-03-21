Масштаб вражає: у Празі сотні тисяч людей вийшли на протест проти уряду Бабіша

21 березня у Празі проходить масштабний мітинг проти чеського уряду. На вулиці вийшли сотні тисяч людей.

Мітинг під назвою "Не дамо вкрасти наше майбутнє", організований об'єднанням Milion chvilek на підтримку вільної, безпечної та демократичної республіки, її інституцій і президента Петра Павла. Про це повідомляють "Чеські новини".

Чому у Чехії люди масово протестують проти уряду?

На великій відкритій площі Летня у Празі зібралося від 200 до 250 тисяч учасників. Очікується, що у мітингу візьмуть участь до 400 000 осіб.

За порядком стежать десятки поліціянтів. Також поблизу місця проведення демонстрації чергують рятувальники та пожежники.

Люди виступають проти посилення впливу олігархів та законопроєкту про іноагентів, на кшталт російського. Також протестувальники критикують зменшення уваги уряду до загрози з боку Росії та скорочення оборонних витрат.

Зокрема, актор Зденек Свєрак критикує плани уряду змінити фінансування "Чеське телебачення" та "Чеське радіо", бо державні гроші з податків зроблять ЗМІ підконтрольними уряду, а не незалежними.

Колишній міністр охорони довкілля Чехії Ладислав Міко наголошує, що уряд витісняє експертів політичними призначенцями, що ставить природу під загрозу.

Студентка Анна Рехуркова критикує скорочення бюджету на живу культуру, що загрожує артистам та колективам.

Актор Іван Троян вважає, що участь популістських і крайніх партій у ключових міністерствах (обороні, зовнішніх справах, культурі) – занадто висока ціна за недоторканність прем'єра Бабіша.

Колишній голова Академії наук Вацлав Пачес попередив, що закон про іноагентів може обмежити особисті свободи і вплинути на академічну діяльність.

Довідка: Milion chvilek ( "Мільйон миттєвостей") – це чеський громадський рух і організація, заснована у 2018 році, яка займається просуванням демократії, захистом прав людини та прозорості влади у Чехії.

У Чехії не вперше люди виходять проти Бабіша і на підтримку Павела