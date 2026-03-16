Орбан чинить опір: у Будапешті пройшли масштабні мітинги
- У Будапешті пройшли масштабні мітинги за участю прихильників партій "Тиса" та "Фідес" за місяць до виборів.
- Тисячі прихильників опозиціонера Петера Мадяра вийшли в центр міста, щоб продемонструвати свою підтримку.
За місяць до виборів в Угорщині мітингувальники із партій "Тиса" та "Фідес" зібралися у Будапешті на протестах. Віктор Орбан наголосив, що це був найбільший передвиборчий захід за всі роки.
Віктор Орбан досі зосереджує свої меседжі на Україні та представляє себе як "безпечний вибір" у воєнний час. Про це повідомили в Bloomberg.
Як у Будапешті проходили мітинги?
Тисячі прихильників опозиціонера Петера Мадяра вийшли в центр Будапешта, показавши свою підтримку. Віктор Орбан подав вибори як вибір між війною та миром і звинуватив опонентів у спробах втягнути Угорщину у війну проти України.
У виданні зазначили, що Віктор Орбан (партія "Фідас") – це націоналістичний політик, якого вважають близьким до Кремля, а Петер Мадяр (партія "Тиса") – критикує владу Орбана та обіцяє повернути Угорщину до основного потоку ЄС.
Мадяр також назвав Орбана зрадником та заявив, що 12 квітня здобуде перемогу, яку "буде видно не лише з місяця, а й з Кремля".
Натомість угорський прем'єр-міністр знову використав Україну як щит для виборів та заявив, що "угорські сини не помруть за Україну і житимуть у власній країні".
У Bloomberg зазначили, що є ознаки того, що ці вибори закінчаться поразкою для Віктора Орбана, який перебуває на посаді вже п'ять термінів.
Що ще відомо про вибори в Угорщині?
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр розкритикував Зеленського через "погрози Орбану". Він заявив, що жоден "іноземний державний лідер не може погрожувати жодному угорцю".
Віктор Орбан може використовувати адміністративний ресурс і навіть скасувати вибори у деяких округах, щоб зберегти владу. Опитування показують, що молодь та жителі великих міст переважно підтримуватимуть Петера Мадяра.
Дональд Трамп висловив підтримку прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану напередодні парламентських виборів, які відбудуться у квітні 2026 року.