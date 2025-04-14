"Геній" дипломатії Трамп посилив ворога та відвернув союзників: чому це вигідно для України

Дональд Трамп своєю недолугою політикою щодо європейських партнерів досяг протилежного ефекту, на який очікував. Внаслідок його митної війни може утворитися новий союз, що діятиме всупереч інтересам США.

Про це 24 Каналу розповів спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, наголосивши, які вигоди може дістати Україна, якщо Європа та Китай зблизяться. Також Китай звернувся до Білого дому переглянути тарифну політику США, виправити помилки та повернутися до конструктивного діалогу.

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Раптово загроза виросла в США

Богданов зауважив, що через дії Трампа між Євросоюзом та Китаєм відкриваються ще більше можливостей для інтенсивних контактів, хоча і до цього європейські країни були найбільшим ринком для Пекіну.

Хоча у 2024 році Європа вводила мита, зокрема, проти китайських товарів, щоб захистити власний ринок. А Китай обмежував європейський автопром.

Раніше Європа обмежувала Китай, вважаючи його загрозою для умовно вільного світу. Однак абсолютно раптово вона виросла в США,

– зазначив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Китаю зараз має можливість надавати ексклюзивну пропозицію Європі щодо інтенсивної торгівлі, щоб спільно протистояти американському тиску

До слова. Сі Цзіньпін закликав Європу об'єднатися у боротьбі з тарифами США. Він наголосив, що у "торгівельній війні немає переможців". Також глава Китаю додав, що його країна ніколи не спиралась "на подачки від інших", тому не боїться "жодного несправедливого придушення".

Це ще одна "геніальна" стратегії Трампа, за словами Богданова, – замість того, щоб утворити коаліцію проти Китаю, він почав залякувати потенційних партнерів. Вони подивилися, і багато хто з них вирішив, що краще балансувати між Китаєм і США і не намагатися протистояти Пекіну. Попри те, що у Китаю авторитарний стиль управління, але ж і Трамп демонструє не принципово кращий.

Для України ця ситуація, за його словами, виявляється сприятливою, тому що одним з важливих питань у взаємодії Європи і Китаю є стримання Пекіном потенційної російської агресії проти європейських країн. А також для України, на яку автоматично може чекати певне перебалансування сил.

По іншому ця ситуація виглядає для Росії. Для неї та США єдина можливість укласти якусь угоду, щоб Кремль віддалився від Пекіну, це якщо російські ресурси буде знову купувати Європа. Тоді Росія зможе компенсувати втрату китайського ринку,

– відзначив він.

Однак європейські країни не хочуть цього робити, не маючи гарантії безпеки, а також тому, що Москва втратила довіру. Та й Вашингтон, впевнений спеціаліст зі стратегічних комунікацій, її втрачає.

Відповідно без відновлення російського експорту до Європи ніякої дружби США і Росії проти Китаю не може бути в принципі,

– наголосив Юрій Богданов.

Водночас змусити Європу дружити з Росією Сполучені Штати не можуть, тому що "геній" дипломатії Трамп сам пішов на конфронтацію, штовхнув Євросоюз до більшого діалогу з Китаєм.

Нагадаємо, що експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов вважає, що жорстке протистояння США та Китаю може привести світ "до великої війни". Він припустив, що китайські війська по транссибірській магістралі можуть доїхати до Європи, і це вкрай небезпечно, особливо для України.