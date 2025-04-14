Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, подчеркнув, какие выгоды может получить Украина, если Европа и Китай сблизятся. Также Китай обратился к Белому дому пересмотреть тарифную политику США, исправить ошибки и вернуться к конструктивному диалогу.

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Внезапно угроза выросла в США

Богданов отметил, что из-за действий Трампа между Евросоюзом и Китаем открываются еще больше возможностей для интенсивных контактов, хотя и до этого европейские страны были крупнейшим рынком для Пекина.

Хотя в 2024 году Европа вводила пошлины, в частности, против китайских товаров, чтобы защитить собственный рынок. А Китай ограничивал европейский автопром.

Ранее Европа ограничивала Китай, считая его угрозой для условно свободного мира. Однако совершенно внезапно она выросла в США,

– отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

Китай сейчас имеет возможность предоставлять эксклюзивное предложение Европе по интенсивной торговле, чтобы совместно противостоять американскому давлению

К слову. Си Цзиньпин призвал Европу объединиться в борьбе с тарифами США. Он отметил, что в "торговой войне нет победителей". Также глава Китая добавил, что его страна никогда не опиралась "на подачки от других", поэтому не боится "ни одного несправедливого подавления".

Это еще одна "гениальная" стратегии Трампа, по словам Богданова, – вместо того, чтобы создать коалицию против Китая, он начал запугивать потенциальных партнеров. Они посмотрели, и многие из них решили, что лучше балансировать между Китаем и США и не пытаться противостоять Пекину. Несмотря на то, что у Китая авторитарный стиль управления, но ведь и Трамп демонстрирует не принципиально лучший.

Для Украины эта ситуация, по его словам, оказывается благоприятной, потому что одним из важных вопросов во взаимодействии Европы и Китая является сдерживание Пекином потенциальной российской агрессии против европейских стран. А также для Украины, которую автоматически может ожидать определенная перебалансировка сил.

По другому эта ситуация выглядит для России. Для нее и США единственная возможность заключить какое-то соглашение, чтобы Кремль отдалился от Пекина, это если российские ресурсы будет снова покупать Европа. Тогда Россия сможет компенсировать потерю китайского рынка,

– отметил он.

Однако европейские страны не хотят этого делать, не имея гарантии безопасности, а также потому, что Москва потеряла доверие. И Вашингтон, уверен специалист по стратегическим коммуникациям, его теряет.

Соответственно без восстановления российского экспорта в Европу никакой дружбы США и России против Китая не может быть в принципе,

– подчеркнул Юрий Богданов.

В то же время заставить Европу дружить с Россией Соединенные Штаты не могут, потому что "гений" дипломатии Трамп сам пошел на конфронтацию, толкнув Евросоюз к большему диалогу с Китаем.

Напомним, что эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов считает, что жесткое противостояние США и Китая может привести мир "к большой войне". Он предположил, что китайские войска по транссибирской магистрали могут доехать до Европы, и это крайне опасно, особенно для Украины.