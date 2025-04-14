В разговоре с 24 Каналом президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов оценил, будет ли прямая военная конфронтация между Вашингтоном и Пекином.

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Что свидетельствует о вероятной войне между США и Китаем

Театр боевых действий между США и Китаем может быть по всей планете. Арктика, Панама, Малаку, Суэц – это артерии логистики. Если где-то будут происходить крупные боевые действия, то это приведет к их перекрытию.

Если мы представим ситуацию, что Дональду Трампу не удается прихватить влияние на Россию, что вероятно, и китайцы остаются в Арктике, то это означает, что Арктика становится одним из будущих театров боя. Впрочем, на российских базах будут китайцы и собственно это то, что открывает большое пространство для ведения боевых действий в Скандинавии и Северной Америке,

– отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Сейчас все доктрины безопасности Соединенных Штатов Америки направлены на оборону от китайской войны. В частности, официальная доктрина американского командования в Индо-Пацифике, что они должны "принять удар от Китая сегодня ночью".

Мир идет к большой войне. Мне кажется, что это мысль, к которой мы все должны привыкнуть. Не надо думать, что Китай не нападет и то, что китайские войска по транссибирской магистрали не доедут в Европу. Это тоже крайне опасно, особенно для Украины. У нас уже на границах есть северокорейцы и китайцы,

– сказал Харитонов.

Сейчас США проводят перевооружение как раз по возможности ведения войны с КНР. Эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии заметил, что всегда начало военного противостояния связывают с Тайванем, но оно может начаться и из других стран.

К слову, экс-секретарь Польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа спрогнозировал, что тарифы Трампа могут привести к новым конфликтам в мире.