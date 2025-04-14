У розмові з 24 Каналом президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов оцінив, чи буде пряма військова конфронтація між Вашингтоном та Пекіном.

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Що свідчить про ймовірну війну між США та Китаєм

Театр бойових дій між США та Китаєм може бути по всій планеті. Арктика, Панама, Малаку, Суец – це артерії логістики. Якщо десь відбуватимуться великі бойові дії, то це призведе до їх перекриття.

Якщо ми уявімо ситуацію, що Дональду Трампу не вдається прихопити вплив на Росію, що вірогідно, й китайці залишаються в Арктиці, то це означає, що Арктика стає одним з майбутніх театрів бою. Втім, на російських базах будуть китайці й власне це те, що відкриває великий простір для ведення бойових дій в Скандинавії та Північній Америці,

– зазначив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Нині всі безпекові доктрини Сполучених Штатів Америки спрямовані на оборону від китайської війни. Зокрема, офіційна доктрина американського командування в Індо-Пацифіці, що вони мають "прийняти удар від Китаю сьогодні вночі".

Світ йде до великої війни. Мені здається, що це думка, до якої ми всі маємо звикнути. Не треба думати, що Китай не нападе й те, що китайські війська по транссибірській магістралі не доїдуть в Європу. Це теж вкрай небезпечно, особливо для України. В нас вже на кордонах є північнокорейці й китайці,

– мовив Харитонов.

Наразі США проводять переозброєння якраз щодо можливості ведення війни з КНР. Експерт зі Східної та Південно-Східної Азії зауважив, що завжди початок військового протистояння пов'язують з Тайванем, але воно може початися й з інших країн.

До слова, екссекретар Польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа спрогнозував, ща тарифи Трампа можуть призвести до нових конфліктів у світі.