Екссекретар Польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа в ефірі 24 Каналу зазначив, що мита проти Китаю, які ввів Дональд Трамп, призведуть до того, що Китай буде змушений послабити юань. Відтак ослабне і рубль, а Росія потрапить у фінансову пастку.

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Це пов'язано з тим, що ціна на нафту знижується, глобальне економічне зростання сповільнюється, а отже – падає попит.

Протистояння між США та Китаєм

Усе це призведе до зниження цін і фінансових проблем у Росії.​

Я розглядав цей крок як спробу США знизити значення Росії в очах союзників. Чого я не врахував – так це того, що Трамп захоче домовлятися з "світовим бандитом". Те, що він зробив – безпрецедентно: він фактично обнулив усі угоди і заявив, що "глобальний поліцейський" буде захищати не всіх, хто цього потребує, а лише тих, хто заплатить,

– сказав Пьотр Кульпа.​

Кульпа додав, що почалося зіткнення, яке може мати неймовірні наслідки для світової системи і може призвести до війни. Два "паровози" зійшлися на одній колії: американський і китайський. Зараз кожен намагається причепити до себе якомога більше "вагонів" – союзників – і готується до зіткнення.​

Кульпа зазначив, що маневр Трампа був важкопрогнозованим — він запровадив санкції практично проти всього світу. Китай під серйозними тарифами, решта – під шантажем: якщо хтось відповість – отримає покарання і буде зарахований до китайського "паровозика". Тобто створюється система терору. Для того, щоб вона працювала, потрібен глобальний бандит, яким можна лякати.​

Вся світова система після Бреттон-Вудської угоди була побудована на зв'язку між економічною свободою, торгівлею та безпекою. Лише ті, хто підкорявся США, могли брати участь у глобальній системі. Інші – виключались.​

Як Трамп створює новий світовий порядок

"Зараз Трамп хоче повернути цю систему, але без загрози це неможливо. Тому йому потрібен глобальний бандит – Путін, який буде загрожувати Європі. Без загроз ніхто не погодиться на шантаж і диктат Трампа. Він хоче, щоб країни, які позичали гроші США, ще й платили за це. Усі борги США перетворюються на столітні облігації без відсотків, а ті, хто хоче їх купити, мусять ще й платити комісію", – сказав Кульпа.​

Він додав, що Трамп хоче обнулити борг, послабивши долар. Тоді співвідношення боргу до ВВП з урахуванням інфляції зменшиться. Це удар по всіх, хто позичав США. Але в першу чергу це удар і по самим американським інституціям.​

Також вони вимагатимуть лояльності. Тим, хто співпрацює зі США, заборонять користуватися китайськими технологіями. Уже готується рішення, згідно з яким усі кораблі, вироблені в Китаї, незалежно від власника, повинні будуть платити додатковий збір за прохід через протоки, заходи в порти тощо. Це потужний удар по свободі торгівлі й світовій економіці,

– сказав Кульпа.​

Він пояснив, що вся стратегія Трампа побудована на рекеті, шантажі, насильстві та спробі союзу з Путіним. США вдалося пом'якшити ставлення до Росії з боку Вашингтона. Кульпа наголосив, що Трамп показав, що він такий самий бандит, як і Путін. Він готовий приймати Путіна і, по суті, нічого страшного в цьому не бачить.