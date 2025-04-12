Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він додав, що ціни на товари можуть зменшитися лише за двох умов: якщо є велика конкуренція і якщо сировинні ресурси дозволяють знизити собівартість. Цього немає.

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"Тому росіяни не будуть платити менше за китайські товари. З огляду на те, що зараз перезавантажуватимуться коопераційні ланцюжки між багатьма країнами, включно зі США та Євросоюзом, і доведеться швидко шукати нових партнерів, то собівартість товарів, очевидно, буде лише зростати", – сказав Буряченко.

Ціни зростуть, але не всюди

Політолог припустив, що згодом росіяни за китайські товари платитимуть ще дорожче, ніж раніше. Втім, зростання цін на алкоголь навряд чи злякає росіян.

Вони як пили якийсь там шмурдяк у себе, займалися самогоноварінням – так і зараз. Пам'ятаєте, як свого часу Шойгу сказав, що вони підуть у ліси й будуть їсти ягоди? То, я думаю, час уже тренуватися жити в таких умовах,

– сказав Олексій Буряченко.

Він також зазначив, що в Москві ціни на продукти намагатимуться втримати за будь-яку ціну. Навіть якщо за 1500 км від столиці почнуться заворушення – ще не факт, що це матиме вплив. Проте росіяни зрозуміють: їхні гроші вже вартують менше, і купити на них можна значно менше, ніж раніше.

"І навіть ця їхня "чарівна паличка" – китайські товари, які замінювали американські та європейські – вона стає все тоншою. За ці низькоякісні аналоги продукції Європи їм доведеться платити набагато більше", – додав Буряченко.

Як митна політика Трампа вплине на Китай

Політолог зазначив, що хоча мита й були відтерміновані Дональдом Трампом, однак заява його спецпредставника щодо митної стратегії Білого дому свідчить: Трамп не збирається звертати з обраного шляху.

Трамп загальмував процес лише тому, що зміни були надто стрімкими. Крім того, ці зміни могли не влаштовувати самі Сполучені Штати. Але тепер, коли Трамп намагатиметься переналаштувати кожну країну під своє бачення й перезавантажити глобальні відносини, економіка так чи інакше буде гібридизуватися. Вона буде змінюватися.

Буряченко підсумував, що це вплине на глобальні правила гри: конкуренцію, розподіл праці. Китай, ймовірно, буде змушений шукати нові ринки, щоб зберегти свій експортно-імпортний баланс.

