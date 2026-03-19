Стара тактика Рютте щодо Трампа не працює: Politico пояснили, як війна в Ірані розколює НАТО

Між генсеком НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом є напруга. Війна Америки в Ірані створює нові лінії розлому всередині НАТО.

А стара тактика Рютте щодо спілкування з Трампом уже не працює. Про це розповіли Politico.

Чому між Трампом і Рютте погіршилися стосунки?

У Вашингтоні дуже хотіли, щоб країни НАТО допомогли в Ірані. Але ті відмовилися. Тоді Трамп вкотре пригрозив, що подумає над роллю США в Альянсі.

У відповідь генеральний секретар НАТО вдався до своєї звичної тактики щодо Трампа: уникати критики президента публічно та працювати за лаштунками над вирішенням проблеми,

– спостерегли журналісти.

Один з дипломатів НАТО сказав журналістам: Рютте вважає за краще триматися в тіні. Мало що дасть, якщо він висловиться, адже бажання Трампа не можна вдовольнити. Але війна на Близькому Сході ускладнює становище генсека НАТО.

Рютте намагається бути дуже дипломатичним і обходити гострі кути, за що його клюють з обох боків. У Європі його вважають підлабузником, який тільки озвучує думку Трампа. А в США критикують за недостатню рішучість. Тим часом Марк Рютте намагається стримати Трампа від того, щоб розвалити НАТО.

Незважаючи на вимоги Трампа, НАТО має мало повноважень для дій в Ірані, а неприязнь союзників до війни ускладнює пошук необхідного консенсусу щодо будь-якої участі альянсу. Однак чим довше триває конфлікт, тим більше він висмоктує ресурси з основних завдань альянсу – підтримки України та підготовки до потенційної війни з Росією,

– зауважило ЗМІ.

Цікаво! Пітер Веземан, старший дослідник озброєнь аналітичного центру Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, звернув увагу, що в Європі уже дуже високий попит на зброю. А "все, що зараз використовується на Близькому Сході, зокрема системи протиповітряної оборони, найімовірніше, доведеться замінити".

Серед союзників немає консенсусу щодо війни в Ірані, їм не подобається, що Трамп не консультувався з ними. Близький Схід знаходиться ніби поза військовою зоною відповідальності альянсу, і ще більше ускладнює колективну відповідь.

Зрештою, в якийсь момент Європі доведеться вирішити, відправляти системи ППО в Україну чи на Близький Схід. Якщо оберуть другий варіант, це підірве здатність ЄС захищати себе.

Трамп залежний від інших більше, ніж думає

Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що Трампу варто втихомирити гординю та спробувати домовитися з іншими країнами. Бо якщо військова операція США непогана, то з політичного боку все виглядає так собі.