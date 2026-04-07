Нові дані розвідки: у якому стані верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї
- Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї знаходиться у важкому стані та непритомний, як повідомляють ЗМІ з посиланням на американську та ізраїльську розвідку.
- Після ударів 28 лютого по резиденції іранського керівництва, де загинули члени родини Хаменеї, Моджтаба Хаменеї не з'являвся на публіці.
Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває нібито у важкому стані. ЗМІ пишуть, що він без свідомості у лікарні міста Кум, що на південь від Тегерана.
Про це повідомили у The Times із посиланням на дані американської та ізраїльської розвідок, надані країнам Перської затоки.
Що відомо про стан Хаменеї?
Розвідка встановила, що стан Моджтаби Хаменеї важкий. Зазначається, що він нездатний керувати країною.
У The Times також зауважили, що це вперше розкрили місце перебування Хаменеї з початку операції проти Ірану.
Раніше повідомлялося, що він отримав важкі поранення під час перших американо-ізраїльських ударів у лютому. Відтоді Хаменеї не з'являвся на публіці.
Нагадаємо, що син Алі Хаменеї Моджтаба Хаменеї заступив загиблого батька на посаді верховного лідера Ірану. Водночас доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач зазначив 24 Каналу, що радикальної зміни влади у країні не відбулося. А сам Алі Хаменеї боявся, що його син стане лідером Ірану через його непридатність до такої ролі.
Моджтаба Хаменеї: останні новини
Ще наприкінці березня Дональд Трамп заявляв, що США не знають точно, чи живий Моджтаба Хаменеї. Втім, були припущення, що він у поганому стані. Водночас ілюзії, що Хаменеї керує Іраном були. Наприклад, ЗМІ писали, що він схвалив переговори зі США, які мали відбутися 29 березня.
Водночас ЗМІ зауважували, що іранський режим використовує ШІ для створення зображень Моджтаби Хаменеї, щоб заповнити інформаційну порожнечу через його відсутність на публіці. На сторінці Хаменеї-молодшого в соціальних мережах немає фото, а тільки тексти.
Сам удар по резиденції керівництва Ірану стався 28 лютого. Тоді загинули щонайменше 6 членів родини Хаменеї, зокрема дружина Моджтаби Хаменеї. А от сам він дивом врятувався, вийшовши "у сад зробити щось".