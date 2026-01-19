Тисячі риболовецьких суден у Китаї відпрацювали морську блокаду

Китай мобілізував тисячі риболовецьких суден у межах відпрацювання морської блокади. Це сталося уже двічі за останні тижні за участі так званого "морського ополчення".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Що відомо про "морське ополчення" Китаю?

У Китаї є так зване "морське ополчення", куди переважно входять працівники державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку.

"Морське ополчення" бере участь в операціях у "сірій зоні", спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю. У ході цих операцій здійснюється збройний супровід китайських рибальських суден, залякування іноземних комерційних суден у спірних водах тощо.

Китай користується тим, що має одну з найбільших рибних галузей у світі. Станом на 2020 рік налічувалося близько 564 000 відповідних суден.

Ця галузь контролюється державою, а отже, "морське ополчення" становить серйозну загрозу.

До того ж риболовні судна мають цивільний вигляд, а міжнародне право забороняє їх атакувати під час військових операцій.

Що відомо про останні тренування "морського ополчення"?

Встановлено, що 25 грудня близько 2 000 китайських риболовецьких суден раптово зупинили свою звичну риболовну діяльність. Аналіз показав, що вони вийшли зі своїх портів та зібралися у дві довгі паралельні формації у Східно-Китайському морі.

Під час таких нетипових маневрів у китайських водах було відпрацьовано формування гігантських "плавучих бар'єрів" довжиною приблизно 460 кілометрів у формі перевернутої букви L.

Вдруге щось подібне зафіксували 11 січня. Цього разу зібралися 1 400 китайських суден, але уже в прямокутну формацію. Її довжина була понад 320 кілометрів.

Зазначається, що через щільність формації декотрі вантажні судна змушені були її минати або рухатися зигзагами.

Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань,

– пояснив директор Asia Maritime Transparency Initiative Ґреґорі Полінґ.

