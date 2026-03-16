Човнів-камікадзе не існує – це усе ШІ, – Трамп про іранські дрони
- Президент США Дональд Трамп заявив, що іранських морських дронів не існує, а відео з ними створені за допомогою ШІ.
- Трамп додав, що Іран відомий своїми фейковими новинами та дезінформацією.
Президент США Дональд Трамп заявив, що іранських морських дронів не існує, а усі відео нібито створенні за допомогою ШІ. Він підкреслив, що США одразу б відреагували на реальну загрозу.
Лідер США додав, що Іран відомий своїми фейковими новинами та відео зі ШІ. Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
Дивіться також США "безпідставно розграбували": Трамп знову погрожує новими митами
Чому Трамп не вірить в існування морських дронів?
Лідер США заявив, що усі кадри та відео з влучанням іранських морських дронів по кораблях створені зі допомогою штучного інтелекту.
Човнів-камікадзе не існує, це усе брехня. Багато людей питають, а де ж морські дрони? Чому їх не видно? Тому що усе це робота штучного інтелекту,
– заявив Трамп.
Президент наголосив, зо якби такі дрони дійсно існували, то США зіткнулися з ними, як і з усіма іншими морськими човнами та кораблями.
Він додав, що раніше й сам вірив в існування морських дронів-камікадзе та зазначив, що дезінформація від іранських ЗМІ – це злочинність.
Що ще відомо про заяви Трампа?
Лідер США закликає країни, що залежать від нафти з Перської затоки, захищати Ормузьку протоку, мовиться про Китай, Францію, Японію та інших.
Президент США висловив розчарування позицією Великої Британії щодо підтримки спільних зусиль в Ормузькій протоці.
Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти будуть відновлені, коли криза закінчиться. Раніше США видали обмежену ліцензію на купівлю російської нафти.