"Можу знищити Іран за день": Трамп провів паралелі з Венесуелою й озвучив мету щодо Тегерану

Дональд Трамп кілька разів за день висловлювався про Іран. І заяви президента США досить різкі й агресивні.

Ведуча Fox News Марія Бартіромо під час інтерв'ю попросила Трампа, щоб він прокоментував свої слова про блокаду Америкою Ормузької протоки. Відповідний допис президент Сполучених Штатів зробив у Truth Social. Натомість лідер США вибухнув новими погрозами – і на адресу Ірану, і на адресу своїх союзників.

Що сказав Трамп про майбутнє Ірану 12 квітня?

За словами лідера США, він не хоче, щоб Іран заробляв гроші на нафті, вибірково пропускаючи танкери через Ормузьку протоку.

Ми не дозволимо Ірану заробляти гроші, продаючи нафту тим, хто їм подобається, або не продаючи її тим, хто їм не подобається. Буде або все, або нічого. Ви бачили, що ми зробили з Венесуелою; це буде щось дуже схоже на те, але на вищому рівні,

– сказав він.

Контекст. Швидше за все, ідеться не про захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а про події, які сталися пізніше. А саме про встановлення контролю США над венесуельською нафтовою галуззю. Венесуела має найбільші розвідані запаси нафти в світі, тож Америка після повалення Мадуро виводить на ринок усе, що виробляє ця країна, та продає.

Ормузька протока на карті світу / Depositphotos

Також Трамп сказав, що Іран "не має карт", але поводиться так, ніби має.

На уточнювальне запитання, чи будуть США і надалі руйнувати Іран, якщо той не відмовиться від ядерної програми, Трамп відповів ствердно.

Я міг би знищити Іран за один день,

– заявив він.

А також "вимкнути Ірану електрику на 10 років", вивівши з ладу всю енергосистему.

Цікаво! Трамп назвав перемовини США з Іраном, які провалилися, хорошими. "Люди, з якими ми вчора мали справу, були, чесно кажучи, дуже розумними, дуже кмітливими, дуже хорошими. Вони не покинули переговорний стіл. Я передбачаю, що вони повернуться і дадуть нам усе, чого ми хочемо. Я хочу всього. Я не хочу 90 відсотків, я не хочу 95 відсотків. Я хочу всього!" – сказав він.

Окрім цього, президент США вкотре розкритикував союзників. Мовляв, ті не хочуть допомагати. Мова про Японію та Південну Корею.

Ця протока має критичне значення для Японії – через неї вони отримують близько 93 відсотків своєї нафти. Південна Корея отримує приблизно 45 відсотків. Проте ці країни нам насправді не допомагали. Я запитую їх: ви збираєтеся допомагати? У нас близько 45 тисяч американських військових у Японії та близько 50 тисяч у Південній Кореї. Ми охороняємо їх і захищаємо. Але коли ми просимо трохи допомоги у відповідь, вони нам не допомагають,

– побідкався Трамп.

Щоправда, він визнав: країни НАТО хочуть "допомогти з протокою". Зокрема, Велика Британія та інші нібито скерують в Ормуз мінні тральщики. Але Трамп усе одно думає переглянути членство Америки в НАТО.

Дії Трампа щодо Ірану були неправильні? Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що Трамп прорахувався в стратегічних наслідках під час операції в Ірані. Бо Тегеран усе ж перекрив вузьку Ормузьку протоку, важливу для всього світу. Тобто ідея знищити режим аятол була правильна, та наслідки провальні, ціна на нафту стрибає.

