Розміщені стратегічні бомбардувальники: над військовою базою США тиждень літали десятки дронів

У США знову стався інцидент із невідомими дронами. У Луїзіані бачили хвилі безпілотників, які кружляли над важливою військовою базою.

В кожній з хвилі було від 12 до 15 БпЛА. І так тривало тиждень. Про це повідомили ABC News і The Independent.

Що відомо про наліт дронів на США?

БпЛА помітили над повітряною базою Барксдейл у Луїзіані – одному з найбільших і найважливіших стратегічних аеродромів ВПС США.

Барксдейл розміщує далекобійні бомбардувальники B-52 і відіграє вирішальну роль у командуванні та управлінні можливостями ядерної оборони Повітряних сил,

– наголосили журналісти.

Видання ABC News ознайомилося з конфіденційним внутрішнім документом і виявило, що інцидент є масштабнішим і потенційно небезпечнішим, ніж повідомлялося спочатку.

На базі заявили, що виявили кілька несанкціонованих дронів, які працювали в нашому повітряному просторі США протягом тижня з 9 березня. Але в конфіденційних документах ідеться, що дрони надходили хвилями.

Вони злітали над базою та вилітали з неї так, щоб уникнути виявлення. Хвилі з 12 – 15 дронів працювали над "чутливими зонами". У них був "некомерційний сигнал", канали керування на великій відстані та стійкість до глушіння.

Світло на дронах свідчить про те, що оператори "можливо, перевіряють заходи безпеки" на базі. (...) Польоти тривали близько чотирьох годин щодня, а дрони використовували різні маршрути проникнення та навмисне маневрування в обмеженому повітряному просторі,

– акцентували ABC.

Судячи з усього, дрони були військовими. Колишній заступник помічника міністра оборони сказав журналістам, що це не були ентузіасти, які просто далеко зайшли. Ті, хто запустив дрони, хотів побачити, як на них відреагують.

Аналітики вважають, що такі "польоти" продовжаться.

Барксдейл – другий за величиною аеродром ВПС США, що має флот із понад 40 бомбардувальників B-52. Населення міста становить приблизно 15 тисяч осіб, включаючи військовослужбовців дійсної служби, резервістів, військові сім'ї та цивільних працівників,

– зауважили The Independent.

Через дрони базу закрили. Є припущення, що безпілотники можуть бути пов'язані з операцією США в Ірані. Раніше схожі масовані атаки були в грудні 2024 року.

Нещодавно неідентифіковані дрони бачили над військовою базою Форт-Макнейр у Вашингтоні (округ Колумбія), де живуть державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

