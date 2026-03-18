У WSJ заявили, що Росія активізує військову підтримку Ірану: що каже Кремль
У Кремлі відмовилися коментувати факт надання військової допомоги Ірану та натякнули, що відповідні публікації західних ЗМІ нібито є "інформаційними вкидами".
Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Чи допомагає Росія Ірану?
Речник Путіна заявив, що навколо війни на Близькому Сході з'являється багато різних повідомлень, переважна більшість яких нібито є "інформаційними вкидами".
Не вважаємо за необхідне коментувати кожне з цих повідомлень. З цього приводу були запитання та коментарі представника США, які говорили, що ніякої інформації з цього приводу не мають,
– відповів Пєсков.
Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія активізує підтримку Ірану на тлі військових дій США та Ізраїлю на Близькому Сході.
За даними джерел, Москва передає Ірану супутникові знімки, а також технології, пов'язані з безпілотниками, щоб підвищити ефективність ударів по американських силах у регіоні. Йдеться, зокрема, про компоненти модернізованих дронів типу "Шахед", які покращують системи зв'язку, навігації та наведення.
Крім технічної допомоги, російська сторона консультує іранських військових щодо тактики застосування безпілотників.
Як Україна допомагає країнам Близького Сходу?
18 березня речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що на Близький Схід вже відправили 210 українських військових експертів. Фахівці працюють в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті, зокрема допомагають захищати об'єкти США від атак Ірану.
Загалом протягом останніх тижнів із запитами про допомогу до України звернулися 11 країн. В МЗС додали, що частина з них "уже подякувала за практичну допомогу".
Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко у коментарі 24 Каналу припустив, що нині Україна за кордоном працює на свою репутацію й використовує можливість продати технології та продукти власного військово-промислового комплексу.