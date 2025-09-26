Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО до 2030 року, – Міноборони Нідерландів
- Міністр оборони Нідерландів заявив, що Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО до 2030 року, і підкреслив важливість нарощування підтримки України.
- Він зазначив, що Росія переходить на "воєнні рейки", виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для війни в Україні, і що безпека України тісно пов'язана з безпекою решти Європи.
Міністр оборони Нідерландів вважає, що мир можливий лише через силу, і закликав нарощувати та пришвидшувати підтримку України. На його думку, Путін хоче бути готовим до масштабного зіткнення з НАТО.
Про це пише 24 Канал. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс розповів про амбіції Путіна на Європейському форумі оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі, передають кореспонденти Укрінформу.
Що в Нідерландах кажуть про амбіції Путіна?
Міністр оборони Нідерландів вважає, що до 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО.
До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію... Це реальність, до якої ми повинні бути готовими,
– сказав Брекельманс.
Він зазначив, що Росія переходить на “воєнні рейки” і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні. Москва поповнює свої стратегічні резерви та обсяги виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки".
"Ми всі маємо усвідомлювати, наскільки тісно пов'язані безпека України та безпека решти Європи. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. Він прагне поділити Захід, підірвати наші союзи", – підсумував Брекельманс.
Міністр оборони наголосив на важливості надати Україні гарантії безпеки.
Що відомо про провокації Кремля?
Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня під час атаки по Україні російські "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. Прем'єр-міністр повідомляв про щонайменше 19 дронів.
На тлі провокацій Росії Польща готує законопроєкт, що дозволить збивати російські дрони та літаки над Україною без згоди НАТО та ЄС.
Крім цього, три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. Винищувачі кружляли в Естонії близько 12 хвилин, поки НАТО не підняло у повітря італійські F-35 для їх перехоплення.