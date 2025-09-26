Міністр оборони Нідерландів вважає, що мир можливий лише через силу, і закликав нарощувати та пришвидшувати підтримку України. На його думку, Путін хоче бути готовим до масштабного зіткнення з НАТО.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс розповів про амбіції Путіна на Європейському форумі оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі, передають кореспонденти Укрінформу.

Що в Нідерландах кажуть про амбіції Путіна?

Міністр оборони Нідерландів вважає, що до 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО.

До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію... Це реальність, до якої ми повинні бути готовими,

– сказав Брекельманс.

Він зазначив, що Росія переходить на “воєнні рейки” і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні. Москва поповнює свої стратегічні резерви та обсяги виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки".

"Ми всі маємо усвідомлювати, наскільки тісно пов'язані безпека України та безпека решти Європи. Імперські амбіції Путіна виходять за межі території України. Він прагне поділити Захід, підірвати наші союзи", – підсумував Брекельманс.

Міністр оборони наголосив на важливості надати Україні гарантії безпеки.

Що відомо про провокації Кремля?