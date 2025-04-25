"Велика Британія готувалась ще у 2015 році": наскільки реальна війна в Європі

Росія давно має плани нападу на країни Північної Європи. У 2015 році Велика Британія створила військовий союз із дев'ятьма країнами, що стало альтернативою НАТО.

Європа і зараз стурбована ризиками нападу Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Росія давно виношує плани атаки на Північну Європу. У 2015 році Велика Британія створила військовий союз із дев'ятьма країнами Північної Європи. Це фактично стало такою альтернативою Альянсу", – сказав він.

Росія виношує плани щодо атаки давно

Як зазначив Валерій Клочок, у Кремлі заявляють, що нібито не збираються нападати на Європу. Однак усі ці заяви можуть бути невипадковими. У Європі усвідомлюють загрозу щодо атак з боку Росії.

Росія виношує свої плани атаки на Європу давно. Як би це не видавалося сьогодні дивним, але це історія не цього року. Єдина біда, що Дональд Трамп цього не хоче зараз усвідомити і сказати вголос. Можливо, він усвідомлює, що Росія буде готувати атаки на країни Європи,

– підкреслив він.

Є думки, що для Трампа вигідний напад Росії на Європу. Однак це не так. Початок військової агресії в Європі для США – це виклик. Тому що Штати не збираються виходити з НАТО. Однак Трамп постійно шантажує присутністю своїх військ у Європі. Зараз американські війська на європейській території налічують 100 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення президент США збільшив їхню кількість на 20 тисяч.