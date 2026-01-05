Трамп назвав Колумбію "хворою країною з хворим президентом": що відповів лідер країни
- Дональд Трамп назвав Колумбію "хворою країною" та пригрозив військовими діями, що викликало невдоволення у президента Колумбії Густаво Петро.
- Петро відкинув звинувачення Трампа та закликав до поваги.
Після успішної операції США у Венесуелі Дональд Трамп пригрозив також іншим країнам, зокрема Колумбії. Президент Густаво Петро відреагував на заяви та відкинув звинувачення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
Дивіться також Знову перевзулась: віцепрезидентка Венесуели змінила тон і закликала США до "співпраці"
Як відреагували у Колумбії на заяви Трампа?
Дональд Трамп, заявив журналістам, що Колумбією нібито "керує хвора людина, яка любить виробляти та продавати наркотики до Сполучених Штатів". Водночас роведення військових дій проти країни здається президенту США "непоганим".
Густаво Петро у соцмережі наголосив, що його ім'я не фігурує в судових справах і закликав Трампа припинити наклеп.
Так не можна погрожувати президенту Латинської Америки, який вийшов зі збройної боротьби, а потім з боротьби народу Колумбії за мир,
– написав Петро.
Пізніше лідер Колумбії додав, що "друзі не бомбардують", критикуючи операцію Трампа в регіоні. Він також звинуватив США у "незаконному" захопленні президента Венесуели Мадуро.
Міністерство закордонних справ Колумбії назвало заяви Трампа "неприйнятним втручанням" та закликало до поваги.
Кому ще пригрозив Трамп?
Під час спілкування з журналістами американський лідер окремо він згадав Кубу. Він заявив, що країна фактично перебуває на межі занепаду.
Також Трамп стверджував, що наркотики масово потрапляють до США через Мексику. Реальну владу там, мовляв, мають наркокартелі.
Водночас від віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес він вимагає повного доступу до ресурсів країни.