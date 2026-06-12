НАТО терміново закуповує один вид зброї на тлі зростання загрози з боку Росії, – Politico

На тлі інцидентів з дронами у НАТО готують важливе рішення. Союзники планують пришвидшити закупівлю важливого озброєння у сучасній війні.

У середу, 10 червня, під час закритої зустрічі посли 32 країн НАТО обговорювали, чи слід Альянсу терміново закуповувати більше дронів для захисту східного флангу. Про це Politico розповіли троє дипломатів, які говорили на умовах анонімності.

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Про що домовилися на зустрічі НАТО?

Після зустрічі президент Румунії Нікушор Дан заявив, що війна Росії проти України продовжує створювати значні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі. Тому, на його думку, важливо, щоб НАТО посилило свою присутність і можливості в Румунії.

Він також додав, що під час обговорення союзники домовилися швидше розвивати проєкти НАТО для протидії загрозам дронів, щоб допомогу країнам, які постраждали, можна було затвердити на саміті в Анкарі наступного місяця.

Наразі невідомо, коли саме союзники ухвалять рішення про закупівлю дронів.

Хоча НАТО має дуже мало власних військових активів (вони здебільшого надаються державами-членами), воно може координувати закупівлі необхідного озброєння, яке потім передається під командування його військових структур.

Також союзники звернули увагу на загрози критичній інфраструктурі в Чорному морі, зокрема на проєкт Румунії з видобутку газу Neptun Deep вартістю 4 мільярди євро, який має запрацювати наступного року. Обговорювалося, чи слід військовому командуванню НАТО посилити моніторинг повітряних і морських дронів, що можуть загрожувати цим об'єктам.

Військові чиновники країн-членів, які зустрічалися минулого тижня в бельгійському місті Монс, висловили готовність передати більше засобів ППО для контролю та знищення дронів, що з'являються над Румунією.

Речниця НАТО Еллісон Гарт вказала на те, що наслідком війни Росії проти України є зростання інцидентів із дронами вздовж східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, що останнім часом дедалі частіше безпілотники українського походження залітають до Балтії та Фінляндії. У Києві пояснюють, що росіяни навмисно глушать їх і скеровують на сусідні країни.

Наприкінці минулого місяця в багатоквартирний будинок у Румунії врізався російський дрон. У Бухаресті заявили, що безпілотник спершу нібито був збитий українською ППО, внаслідок чого змінив напрямок руху і полетів до Румунії. Днями у румунському порту Констанца вибухнув український морський дрон.

На тлі цих випадків країни Балтії та Фінляндії закликали Україну уважніше стежити за своїми безпілотниками. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що Україна не планує відмовлятися від ударів по військових цілях на балтійському узбережжі Росії.