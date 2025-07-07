Президенти Литви й Німеччини обговорили війну в Україні та закликали посилити тиск на Росію
- Президенти Литви та Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію.
- Литва та Німеччина виступають за свободу України та європейську єдність.
Литва та Німеччина допомагають Україні у боротьбі з російською агресією. Німецький лідер Франк-Вальтер Штайнмаєр перебував у Литві з робочив візитом та обговорив з Гітанасом Науседою ситуацію в Україні.
А також можливості тиску на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу.
Дивіться також Путін може напасти на країни Балтії: Європі потрібне нове дієве оборонне об'єднання
Як Литва та Німеччина підтримують Україну
Президент Литви запевнив, що Німеччина залишається ключовим союзником у гарантуванні безпеки, стійкості та миру в Європі.
Обговорив із президентом Штайнмаєром тісну співпрацю в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність,
– розповів Науседа.
Тоді як німецький лідер додав, що Литва і Німеччина разом виступають за свободу України, за принцип самовизначення і за європейську єдність – як партнери в ЄС і НАТО.
Проте варто зазначити, що раніше Науседа зробив песимістичну заяву щодо завершення російсько-української війни. Президент Литви сумнівається, що вона закінчиться протягом найближчих трьох років.
Він зазначив, що перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Однак зараз про це не йдеться. Саме тому, на думку Науседи, важливо прийняти "сильний та достатній" 18 пакет санкцій проти Кремля.