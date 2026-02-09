Щоб дистанціюватись від минулих заяв про Путіна: потенційний прем'єр Британії змінює риторику
- Лідер Reform UK Найджел Фарадж змінює свою позицію щодо Росії, дистанціюючись від раніше висловлених компліментів Путіну.
- Reform UK заявляє про підтримку України, обіцяючи продовжувати надавати військову допомогу, та наголошує на важливості недопущення перемоги Путіна у війні.
Лідер британської партії Reform UK намагається змінити зовнішньополітичну позицію. Особливо це стосується війни Росії проти України.
Раніше, у 2014 році, політик заявляв, що "захоплюється" російським диктатором Путіним. Про це пише Politico.
Чому Фарадж змінив свою позицію щодо війни в Україні?
Партія Reform UK намагається чітко визначити, яку позицію вона займе на світовій арені, якщо здобуде перемогу на наступних виборах. Ця правопопулістська сила зараз демонструє найвищі рейтинги. Її лідером є Найджел Фарадж, якого вважають потенційним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.
Однак, раніше лідер партії висловлював компліментарні коментарі в бік Путіна. У 2014 році заявляв, що "захоплюється" ним, а у 2022 він обурювався, заявлявши, що Захід "спровокував" Росію на вторгнення в Україну, підштовхнувши НАТО до розширення на схід.
Та все ж останнім часом Фарадж намагається дистанціюватись від таких висловлювань, назвавши Путіна "дуже поганим хлопцем". Також його команда зустрічається із українською стороною, щоб показати свою підтримку. Партія заявляє, що продовжуватиме надавати військову підтримку.
Фарадж наголошує, що будь-яке майбутнє врегулювання війни не повинно "привести до перемоги Путіна", а Велика Британія за уряду «реформістів» гарантуватиме захист повітряного простору НАТО від Росії.
Що відомо про допомогу Великобританії для України?
Велика Британія знову посилює підтримку України. У січні Лондон виділив 200 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 268 мільйонів доларів) на підготовку своїх військових перед їхнім можливим розгортанням в Україні.
Крім того, вже з лютого країна планує щомісяця виробляти до 1 000 дронів-перехоплювачів Octopus, які допоможуть ефективніше протидіяти російським безпілотникам.
До того, у грудні, Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів, спрямований на зміцнення протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
У межах цього пакета Україна отримає сучасні системи ППО, додаткові ракети для перехоплення повітряних цілей, а також автоматизовані турелі, призначені для ефективного знищення ворожих безпілотників. Очікується, що ця допомога суттєво посилить захист українського неба, підвищить стійкість критичної інфраструктури та допоможе зменшити загрозу від російських повітряних атак.