В Ірані заявили, що США готуються до наземного вторгнення у країну, але там готові

В Ірані заявили, що готові дати відповідь у разі наземної операції США, звинувативши Вашингтон у підготовці наступу, попри заяви про намір вести переговори. На цьому тлі регіональні держави зібралися в Пакистані, щоб обговорити можливості припинення бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Дивіться також Іран готується до затяжного конфлікту: у військові табори почали відправляти дітей, – ЗМІ

Як Іран готується до наземної операції США?

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф заявив, що США одночасно сигналізують про готовність до діалогу і водночас можуть готувати введення військ. За його словами, у разі розгортання американських сил Іран відповість, підкресливши, що країна не погодиться на ультиматуми чи приниження.

Тим часом проіранські хусити з Ємену вперше від початку загострення атакували Ізраїль. Ці удари можуть створити нові ризики для світового судноплавства, яке вже зазнає тиску через фактичне блокування Ормузької протоки.

Паралельно США перекидають додаткові сили до регіону: частина морської піхоти вже прибула на десантному кораблі. За інформацією WP, Пентагон розглядає сценарій кількатижневої наземної операції, яка може включати дії спецпідрозділів і регулярних військ.

На дипломатичному рівні тривають спроби знизити напругу. За інформацією джерел, Туреччина разом із партнерами працює над ініціативою щодо відкриття Ормузької протоки, водночас наголошуючи на необхідності припинення вогню.

Водночас ситуація на морських маршрутах навколо Аравійського півострова та в Червоному морі ускладнюється. Через активність хуситів зростають ризики для судноплавства, зокрема в районі Баб-ель-Мандебської протоки, яка є важливим вузлом на шляху до Суецького каналу. Аналітики попереджають, що подальша ескалація в цьому районі може додатково вдарити по світовій економіці.

Чи є загроза наземного вторгнення США в Іран?