Нетаньягу хоче поговорити із Зеленським про іранські дрони, – ЗМІ

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу надіслав Україні запит на проведення переговорів із Зеленським. Він хоче обговорити питання іранських дронів.

Про це пише Ynet.

Яка мета у Нетаньягу?

Видання зазначає, що ізраїльський запит надійшов на тлі великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва. Тож Нетаньягу має намір підтримувати ізраїльсько-українську співпрацю з цього питання.

Зазначається, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що таке прохання від ізраїльського прем'єра дійсно надійшло. Але через обмеження часу розмови ще не було.

Є сподівання, що вона відбудеться на початку тижня.

До слова, президент Зеленський зазначав, що Ірану допомагає атакувати сили США та їхніх союзників Росія. Якщо раніше іранці постачали "Шахеди" росіянам для атак по Україні, то тепер усе відбувається навпаки.

