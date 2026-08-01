Нетаньягу заблокував передачу Україні "Залізного Купола": у WP назвали причину

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заблокував передачу Україні систем Iron Dome, скориставшись положеннями угоди про спільне виробництво, яка дає Ізраїлю право остаточного рішення щодо використання цих комплексів. Це сталося попри те, що відповідні батареї були профінансовані урядом США.

Детальніше про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Чому Ізраїль не передав Україні "Залізний купол" та яка позиція США?

Ізраїль пояснив своє рішення побоюваннями, що технології можуть потрапити до Ірану. Водночас у Тель-Авіві наголосили, що натомість передали США батареї Patriot для подальшого їхнього постачання Україні.

Довідка. "Залізний купол", або Iron Dome, – мобільний комплекс ППО, ізраїльська розробка авторства компанії Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

На цьому тлі у Конгресі США розгорнулася дискусія щодо розширення оборонного партнерства з Ізраїлем. Відповідна норма включена до оборонного законопроєкту обсягом 1,15 трильйона доларів, який уже підтримала Палата представників.

Документ передбачає поглиблення співпраці не лише у сфері протиракетної оборони, а й у галузях штучного інтелекту, кібербезпеки, квантових технологій, біотехнологій, автономних систем, боротьби з безпілотниками та інших передових військових розробок.

Законопроєкт підтримують Нетаньягу, впливове лобі AIPAC, а також низка республіканських і демократичних конгресменів. Водночас ініціатива викликала різку критику як серед частини демократів, так і серед окремих республіканців.

Сенатор Кріс Ван Голлен заявив, що така співпраця може обмежити суверенітет США. За його словами, саме ізраїльське вето свого часу заблокувало передачу Україні американських систем, придбаних коштом американських платників податків.

Як складається комунікація між Україною, Ізраїлем та США?

Обговорення законопроєкту відбувається на тлі нещодавніх візитів до Вашингтона президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

За інформацією Axios, під час зустрічі із Дональдом Трампом Зеленський просив передати Україні 300 ракет-перехоплювачів Patriot, однак президент США відповів, що зробити це складно через значні витрати боєприпасів у війні проти Ірану.

Також повідомлялося, що Зеленський і Нетаньягу мали напружену розмову під час церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, хоча жодна зі сторін офіційно не коментувала зміст бесіди. Посол Ізраїлю у Вашингтоні захистив право країни блокувати експорт окремих систем озброєння третім державам.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачить проблем у такому механізмі, наголосивши, що подібні обмеження є типовими для програм спільного виробництва. На його думку, розширення оборонної співпраці принесе взаємну вигоду обом країнам.

Однак критики законопроєкту попереджають, що він може ще сильніше прив'язати американську оборонну промисловість до ізраїльських технологій і ускладнити можливість Вашингтона самостійно ухвалювати рішення щодо експорту озброєнь у майбутньому.

Крім того, вони вважають, що нові спільні виробничі програми створять робочі місця у США, що зробить підтримку таких проєктів політично вигідною та посилить довгострокову підтримку Ізраїлю з боку Конгресу.

При цьому, не так давно сам Нетаньягу заявляв, що Ізраїль протягом 10 років має відмовитися від військової допомоги США.