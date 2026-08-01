Подробнее об этом говорится в материале The Washington Post.

Почему Израиль не передал Украине "Железный купол" и какова позиция США?

Израиль объяснил свое решение опасениями, что технологии могут попасть в Иран. В то же время в Тель-Авиве подчеркнули, что вместо этого передали США батареи Patriot для дальнейшей их поставки Украине.

Справка. "Железный купол", или Iron Dome, – мобильный комплекс ПВО, израильская разработка компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

На этом фоне в Конгрессе США развернулась дискуссия о расширении оборонного партнерства с Израилем. Соответствующая норма включена в оборонный законопроект объемом 1,15 триллиона долларов, который уже поддержала Палата представителей.

Документ предусматривает углубление сотрудничества не только в сфере противоракетной обороны, но и в таких областях, как искусственный интеллект, кибербезопасность, квантовые технологии, биотехнологий, автономных систем, борьбы с беспилотниками и других передовых военных разработок.

Законопроект поддерживают Нетаньяху, влиятельное лобби AIPAC, а также ряд республиканских и демократических конгрессменов. В то же время инициатива вызвала резкую критику как среди части демократов, так и среди отдельных республиканцев.

Сенатор Крис Ван Голлен заявил, что такое сотрудничество может ограничить суверенитет США. По его словам, именно израильское вето в свое время заблокировало передачу Украине американских систем, приобретенных за счет американских налогоплательщиков.

Как складываются отношения между Украиной, Израилем и США?

Обсуждение законопроекта проходит на фоне недавних визитов в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

По информации Axios, во время встречи с Дональдом Трампом Зеленский просил передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot, однако президент США ответил, что сделать это сложно из-за значительных расходов боеприпасов в войне против Ирана.

Также сообщалось, что Зеленский и Нетаньяху провели напряженную беседу во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, хотя ни одна из сторон официально не комментировала содержание разговора. Посол Израиля в Вашингтоне отстаивал право страны блокировать экспорт отдельных систем вооружения в третьи страны.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видит проблем в таком механизме, подчеркнув, что подобные ограничения являются типичными для программ совместного производства. По его мнению, расширение оборонного сотрудничества принесет взаимную выгоду обеим странам.

Однако критики законопроекта предупреждают, что он может еще сильнее привязать американскую оборонную промышленность к израильским технологиям и затруднить возможность Вашингтона самостоятельно принимать решения об экспорте вооружений в будущем.

Кроме того, они считают, что новые совместные производственные программы создадут рабочие места в США, что сделает поддержку таких проектов политически выгодной и укрепит долгосрочную поддержку Израиля со стороны Конгресса.

При этом не так давно сам Нетаньяху заявлял, что Израиль в течение 10 лет должен отказаться от военной помощи США.