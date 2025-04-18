Ніхто не грає зі мною, – Трамп на питання, чи грає з ним Росія
- Дональд Трамп спростував припущення про вплив Росії, заявивши, що "ніхто зі мною не грає".
- Трампа неодноразово звинувачували у симпатіях до російського режиму, особливо після заяв про можливе скорочення допомоги Україні.
Дональд Трамп відреагував на запитання про можливий вплив Росії, заявивши, що "ніхто зі мною не грає". Так він спростував припущення про маніпуляції з боку Кремля.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FinancialJuice. Президент США Дональд Трамп різко відреагував на припущення про вплив Росії на нього.
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Трамп прокоментував чутки про маніпуляції
Трамп відповів, чи може бути так, що Москва "грає" з ним у своїх інтересах.
Ніхто мене не грає. Ніхто не грає зі мною,
– заявив Трамп, натякаючи на те, що нібито не піддається маніпуляціям жодної зі сторін.
Нагадаємо, Дональда Трампа неодноразово звинувачували у симпатіях до російського режиму. Після чергових заяв його команди щодо ймовірного скорочення допомоги Україні – ця тема знову набула актуальності.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США можуть припинити зусилля щодо мирного врегулювання, якщо не побачать прогресу найближчим часом. У відповідь у Чехії заявили, що саме Україна підтримала ініціативу США, а Росія – ні.