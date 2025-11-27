Німеччина готує таємний план дій на випадок війни із Росією: WSJ розкрило деякі деталі

Німеччина розробляє секретний план реагування на ймовірну атаку Росії вже понад два роки. Він передбачає перекидання сотень тисяч військовослужбовців НАТО до кордонів із країною-агресоркою.

Нині документ перебуває на етапі другої редакції, а німецькі військові активно займаються його реалізацією. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

Які деталі секретного плану наразі відомі?

За інформацією видання, Німеччина разом із партнерами НАТО розробляє секретний документ для реагування на вторгнення Росії. План передбачає перекидання понад 800 тисяч військовослужбовців НАТО до кордонів із країною-агресоркою.

Розробка цього плану розпочалась два з половиною роки тому, коли вищі офіцери Бундесверу отримали завдання підготувати детальний сценарій дій у випадку прямої загрози з боку Росії. Наразі відомо, що документ має 1 200 сторінок та охоплює увесь логістичний маршрут переміщення військ на схід.

У плані детально описано, як 800 000 німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені на схід до лінії фронту. На ньому позначено порти, річки, залізниці та дороги, якими вони просуватимуться, а також як їх буде забезпечено та захищено на цьому шляху,

– мовиться у виданні.

Нині план переглядають вже вдруге. Водночас німецькі військові намагаються якнайшвидше його реалізувати, щоб посилити готовність до можливого вторгнення.

Як на ймовірну загрозу Росії реагує Європа?