Німеччина та Японія об'єднаються у стратегічний союз, – Politico

Німеччина прагне поглибити оборонні зв'язки з Японією. Вона пропонує нову угоду, яка полегшить військам обох країн взаємну діяльність на території одна одної.

22 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив на японській військово-морській базі Йокосука після переговорів із японським міністром оборони Шіндзіро Коїзуми. Німецький чиновник повідомив, що запропонував японцям так звану "Угоду про взаємний доступ". Про це пише Politico.

Який "військовий союз" готують Німеччина та Японія?

Подібні угоди дозволяють країнам-партнерам легше розгортати війська на території одна одної для навчань, тренувань або операцій, спрощуючи юридичні та адміністративні процедури.

Японія вже підписала схожі домовленості з Великою Британією та Австралією в рамках поглиблення власних безпекових зв'язків на тлі зростаючої регіональної напруженості.

Нова пропозиція Німеччини до Японії є кроком уперед порівняно з недавніми ініціативами Берліна в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, які здебільшого зосереджувалися на спільних навчаннях та короткострокових розгортаннях. Вона сигналізує про перехід Берліна до більш структурованої військової співпраці з партнерами в регіоні.

Пісторіус пояснює, що це рішення пов'язане зі зростанням глобальної нестабільності. Він зазначив, що партнерство Німеччини та Японії особливо важливе на тлі останніх подій в Ірані та на Близькому Сході, а також через сильну залежність Японії від енергопостачання через Ормузьку протоку. За його словами, важливо гарантувати свободу морських шляхів.

Ця ініціатива також свідчить про стратегічну зміну в підході Берліна та Токіо. Через зростаючий тиск з боку авторитарних держав – від війни Росії в Україні до поведінки Китаю та Північної Кореї в Східній Азії – обидва уряди починають сприймати свої проблеми безпеки як взаємопов'язані, що веде до більш тісної двосторонньої військової співпраці.

