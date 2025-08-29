У Росії знову взялися висувати умови для закінчення війни в Україні. Там вкотре заговорили про "денацифікацію", "демілітаризацію" і не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової.

Що сказала Захарова?

Захарова цинічно заявила, що мирна угода має включати "демілітаризацію", "денацифікацію", "нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України".

Визнання територіальних реалій, забезпечення прав російської, російськомовного населення, зупинку гоніння на канонічне православ'я,

– також додала ще низку вимог путінська посіпака.

Вона "пояснила", що Росія хоче "єдиного розуміння", яке враховує "інтереси безпеки Росії", а не намагання перетворити Україну в "деяку тварину".

Тут вона злякалася слів Урсули фон дер Ляєн, яка раніше зазначала, що Україну хочуть перетворити у "сталевого дикобраза". Йшлося про розвиток української оборонки.

Росія та закінчення війни: останні новини