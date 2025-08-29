Про денацифікацію, демілітаризацію і гоніння на православ'я: Росія висунула гору умов для миру
- Марія Захарова заявила, що мирна угода повинна включати "демілітаризацію", "денацифікацію", та "нейтральний статус" України.
- Росія вимагає також забезпечення прав російськомовного населення в Україні та "канонічного православ'я".
У Росії знову взялися висувати умови для закінчення війни в Україні. Там вкотре заговорили про "денацифікацію", "демілітаризацію" і не тільки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової.
Що сказала Захарова?
Захарова цинічно заявила, що мирна угода має включати "демілітаризацію", "денацифікацію", "нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України".
Визнання територіальних реалій, забезпечення прав російської, російськомовного населення, зупинку гоніння на канонічне православ'я,
– також додала ще низку вимог путінська посіпака.
Вона "пояснила", що Росія хоче "єдиного розуміння", яке враховує "інтереси безпеки Росії", а не намагання перетворити Україну в "деяку тварину".
Тут вона злякалася слів Урсули фон дер Ляєн, яка раніше зазначала, що Україну хочуть перетворити у "сталевого дикобраза". Йшлося про розвиток української оборонки.
Росія та закінчення війни: останні новини
Диктатор Путін продовжує уникати особистої зустрічі із президентом Зеленським. При цьому у Росії вдають, що нібито не проти цього. Зокрема, там нещодавно заявили, що вже "визнають де-факто" Зеленського главою України і готові зустрічатися, але цьому "заважає Захід".
Також раніше Путін висунув умову, аби російській мові дали статус офіційної в Україні. Та згодом Лавров почав заперечувати це.
Окрім того, він дав інтерв'ю американському телеканалу NBC. В ISW зауважили, що зробленими під час нього заявами Лавров підтвердив відмову Росії від мирних ініціатив.