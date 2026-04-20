Путін шукає нового "щура" в ЄС: хто замінить Орбана і чим проросійський політик підкупив болгар

Кремль активно шукає нових "союзників" у Євросоюзі після нищівної поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині. Володимиру Путіну критично важливо знайти людину, а бажано не одну, щоб мати вплив на ухвалення рішень та дестабілізувати ситуацію в ЄС.

Західні медіа вже висувають припущення щодо потенційних кандидатів на цю роль. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, хто може стати новим "щурем" Путіна в Євросоюзі, а хто побоїться взяти на себе таку роль. Також пояснили, як зміниться політика Болгарії та її ставлення щодо України після перемоги на виборах партії експрезидента Румена Радева, який має проросійські погляди.

На кого Путін робить ставку після провалу Орбана?

Політолог Артем Бронжуков зауважив, що Росія активно інвестує в пошук нових лояльних політиків у ЄС. Тож європейцям тепер доведеться уважніше виявляти прихильників Кремля у своїх політичних колах.

Видання Politico, зокрема, згадує одразу кількох можливих кандидатів. Серед них – прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Також у Словенії нещодавно обрали спікера з проросійською позицією, а в Болгарії знову фігурує Румен Радев, який відомий своєю критикою підтримки України.

Роберт Фіцо не готовий узяти на себе роль головного провідника інтересів Кремля в Європі, хоча й має прихильність до російського впливу. Після поразки Орбана він заявив, що не перешкоджатиме наданню Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, однак продовжує виступати проти санкцій щодо Росії,

– припустив Бронжуков.

За його словами, хоча такі країни, як Словаччина чи Угорщина, можуть затягувати або блокувати окремі рішення, остаточне слово в ЄС залишається не за ними. Тому, якщо Фіцо намагатиметься посилити свою роль як ключового союзника Москви, на нього чинитиметься серйозний тиск.

Попри поразку Орбана, ризик російського впливу в Європі нікуди не зник. Перед Європейським Союзом постає важливе завдання – провести внутрішні політичні та адміністративні реформи.

Актуально! У Politico назвали п'ять лідерів, які можуть стати спадкоємцями Орбана в ЄС. Серед них – прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, чеський політик Андрей Бабіш, а також колишній президент Болгарії Румен Радев. Неочікувано згадується прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка відома своїм позитивним ставленням до України. Однак європейський дипломат розповів, що вона має схожі ідеологічні цінності з Орбаном. Також згадується експрем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який посів друге місце на виборах.

Від того, чи зможе ЄС знайти достатньо політичної волі для цих змін, залежатиме його роль у світі протягом наступних 15 – 20 років. Адже сьогодні ЄС прагне стати самостійним центром сили для так званих середніх держав і уникнути тиску як з боку Китаю, так і США – усе це вписується в загальну стратегічну лінію.

Політолог підкреслив, що європейські лідери часто відкладають важливі рішення. Проте для ефективного протистояння впливу Кремля їм необхідно діяти більш рішуче, усвідомлено та послідовно.

Чим Радев "купив" виборців у Болгарії?

Політична сила, пов’язана з проросійським колишнім президентом Болгарії Руменом Радевим, стала лідером на парламентських виборах. Як і у випадку з Угорщиною, значна частина болгарських виборців підтримала тих, хто обіцяв стабільність і боротьбу з корупцією, незважаючи на їхню зовнішньополітичну орієнтацію.

Політолог Ігор Чаленко пояснив, що така підтримка може виявитися недовготривалою і навіть призвести до поглиблення політичної кризи. За його словами, вибори в Болгарії та Угорщині демонструють спільну тенденцію – фокус на антикорупційній риториці.

Радев, як і Петер Мадяр, здобуває симпатії не стільки завдяки своїм проросійським заявам, скільки через обіцянки подолати корупцію,

– мовив Чаленко.

Важливим фактором також стала втома суспільства від постійних виборів. До слова, у Болгарії це вже восьме голосування за останні п’ять років.

Радеву вдалося переконати частину електорату, що його прихід до влади, а можливо й формування однопартійного уряду, забезпечить довгоочікувану стабільність. На цьому тлі свою роль відіграє і складна економічна ситуація після нещодавнього вступу Болгарії до єврозони. Саме ці настрої використали лівоцентристські популістські сили, зокрема "Прогресивна Болгарія".

Зверніть увагу! У Болгарії 19 квітня пройшли дострокові парламентські вибори. За результатами екзитполів, лідирує партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з проросійським експрезидентом Руменом Радевим. Вона здобула 38,7% голосів.

Водночас для України Радев залишається суперечливою фігурою, оскільки неодноразово ставив під сумнів її суверенітет і позицію щодо Криму. Попри проросійські погляди Радева, болгарські виборці не голосували за зміну геополітичного курсу на користь Москви. І саме ця невідповідність очікувань може швидко обернутися для нього втратою підтримки.

Чи справді майбутній премʼєр Болгарії проросійський?

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко наголосив, що результати виборів у Болгарії не свідчать про те, що країна розвертатиметься у бік Росії, чи стане, наприклад, серйозною перепоною на євроінтеграційному шляху України.

Експрезидент Румен Радев, чия партія лідирує на виборах, навіть під час своєї передвиборчої кампанії казав щодо України, що якщо він стане прем'єр-міністром, то не заважатиме євроінтеграційному шляху України,

– зазначив Буряченко.

До того він нагадав, що при президенстві Радева за 10 років Болгарія завжди була серйозним донором озброєння для України, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді приблизно третину радянського озброєння Україні передала саме Болгарія.

Це має стати для нас дуже серйозним показником того, що Болгарія й при Радеві відстоювала і позиції самої Болгарії, і позиції Європи, й не було такого сильного російського впливу як на Угорщину, наприклад.

Важливо! Росія всіляко прагне відновити свій вплив у Євросоюзі через політичний ландшафт Болгарії, зокрема підтримуючи Румена Радева, якого вважають лояльним до Кремля.

"Коли Сили оборони зіштовхнулися зі снарядним голодом, то була дуже розрекламована чеська снарядна ініціатива. Й, можливо, хтось не знає, але Болгарія навіть в той момент непублічно, не хизуючись, але вона перекривала величезні потреби в України в артилерійських боєприпасах", – мовив політолог.

Він підсумував, що не потрібно вже навішувати на них ярлики й зараз казати, що вони нові посіпаки Кремля.

