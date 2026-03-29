Одна з країн Перської затоки вимагає Іран "заплатити" за атаки

Об'єднані Арабські Емірати – одна з країн Близького Сходу, яку Іран активно атакує у відповідь на воєнну операцію Ізраїлю та США. ОАЕ вимагає від Тегерану гарантії безпеки та виплату компенсацій за руйнування.

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш у соцмережі "Х" назвав іранський режим головною загрозою безпеці країн Перської затоки.

Як ОАЕ реагує на агресію з боку Ірану?

За словами чиновника, будь-яке політичне рішення, яке має на меті врегулювати іранську агресію проти країн Перської затоки, повинно:

охоплювати чіткі гарантії, що запобігатимуть повторенню таких нападів у майбутньому,

закріплювати принцип ненападу;

передбачати виплату Іраном компенсацій за удари по цивільній та критичній інфраструктурі, а також по цивільному населенню.

Гаргеш зауважив, що Іран обманув своїх сусідів, приховавши підготовку до агресії проти них, попри те, що вони щиро намагалися уникнути конфлікту.

Які наслідки атаки Ірану на ОАЕ?

Тим часом Іран продовжує обстрілювати ОАЕ. Лише упродовж неділі, 29 березня, ППО Об'єднаних Арабських Еміратів перехопила 16 балістичних ракет і 42 БпЛА, запущених з Ірану.

Загалом від початку конфлікту на Близькому Сході ППО ОАЕ перехопила 414 балістичних ракет, 15 крилатих ракет і 1 914 безпілотників.

Унаслідок цих атак загинули 2 військовослужбовці під час виконання службового обов’язку, а також цивільний із Марокко, який працював за контрактом із Збройними силами.

Крім того, загинули 8 осіб із Пакистану, Непалу, Бангладеш, Палестини та Індії. Ще 178 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що повністю готове до будь-яких загроз і рішуче протидіятиме всім спробам підірвати безпеку країни.

Як країни Перської затоки реагують на атаки з боку Ірану