У Європі переймаються, щоб Трамп і Путін не уклали якусь угоду за спинами ЄС і України. Тож намагаються натиснути на Вашингтон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Як у ЄС впливають на Америку перед самітом Трампа і Путіна?

Високопоставлений чиновник Європейської комісії, з яким говорило видання, звернув увагу, що для України "гарантії безпеки мають першорядне значення".

Він сказав: позиція Росії нібито сформульована як територіальний обмін, але вона має вигляд досить одностороннього обміну.

Іще дипломат запевнив, що США змінюють свою позицію та краще чують Європу.

"Адміністрація США була дуже залучена та виявила зацікавленість в узгодженні позицій з Європою", – сказав він, вочевидь, про приїзд Венса у Велику Британію.

Високопосадовці ЄС закликають Вашингтон протистояти "односторонньому" територіальному обміну з Росією на мирних переговорах щодо України, попереджаючи Дональда Трампа напередодні його саміту з Володимиром Путіним, що будь-яка угода має починатися з нинішньої лінії фронту і включати гарантії безпеки для Києва,

– ідеться в матеріалі.

Під гарантіями розуміють, що підтримка України з боку третіх країн продовжиться і що не буде введено обмежень на кількість ЗСУ.

Напередодні лідери ЄС "закликали США бути обережними і не віддавати занадто багато землі". Глави європейських МЗС 11 серпня проведуть зустріч, на якій обговорять свою позицію щодо перемовин Путіна і Трампа.

Також є дані, що Європа хоче "перехопити" Трампа і зустрітися з ним до 15 серпня, тобто до того, як Путін приїде на Аляску.